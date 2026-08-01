9-минутный рок-хит 1975 года вошел в число величайших песен всех времен

Эксперты назвали композицию "по-настоящему эпической песней".

Спустя почти 50 лет после выхода композиция Led Zeppelin "Kashmir" продолжает оставаться одной из самых знаковых песен в истории рока. Недавно трек вновь оказался в центре внимания благодаря рейтингу издания Collider, которое включило его в список 25 лучших классических рок-композиций, созданных с 1960-х по 1980-е годы, пишет журнал Parade.

В этом списке, объединившем представителей софт-рока, психоделического рока и хард-рока, "Kashmir" заняла 19-е место, уступив первое место песне Дэвида Боуи "Heroes" 1977 года. Эксперты назвали композицию "по-настоящему эпической песней", которая "вполне может быть лучшим воплощением Led Zeppelin".

Трек вошел в альбом Physical Graffiti, который стал одним из самых успешных релизов группы, и длится почти девять минут – даже немного дольше легендарной "Stairway to Heaven". В отличие от привычного для радио трехминутного формата, "Kashmir" стала масштабным музыкальным произведением с тяжелым звучанием, восточными мотивами и мощной оркестровой аранжировкой, которые подчеркнули уникальный стиль Led Zeppelin.

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Созданная Джимми Пейджем, Робертом Плантом, Джоном Полом Джонсом и Джоном Бонэмом группа всегда была известна сложными и длинными композициями. Сам Пейдж рассказывал, что знаменитый гитарный рифф "Kashmir" появился во время экспериментов со строем гитары.

"Так получилось, что у меня была песня под названием "Swan Song", и в конце у нее были сложные партии", – рассказывал Пейдж в документальном фильме It Might Get Loud 2008 года, беседуя с Эджем из U2 и Джеком Уайтом.

Именно из этих идей позже родились культовый восходящий гитарный рифф и другие элементы композиции, которые стали основой финальной версии "Kashmir".

Текст песни Роберт Плант написал еще за два года до выхода трека – во время путешествия через пустыню Сахара по дороге на Национальный фестиваль фольклора. Музыкант называл эту композицию одной из своих любимых и отмечал ее особую атмосферу.

"Это история о поиске, путешествиях и исследованиях, которые мы с Пейджем совершали вдали от проторенных дорог. Именно это, по сути, и есть ощущение Led Zeppelin", – рассказывал Плант в интервью Rolling Stone.

Хотя "Kashmir" никогда не выпускалась отдельным синглом в Великобритании или США, она стала одной из самых узнаваемых песен Led Zeppelin и остается одной из самых успешных композиций группы по доходам от авторских отчислений, цифровых продаж и стриминга.

Напомним, ранее УНИАН писал, какой рок-хит 1983 года длиной почти 12 минут стал легендой хэви-метала.

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