'Волшебное средство' для похудения может оказаться эффективным в борьбе с алкоголизмом

В будущем препарат Ozempic может сыграть важную роль и в борьбе с алкогольной зависимостью.

Препараты на основе GLP-1, разработанные для лечения диабета, такие как Ozempic, стали чрезвычайно популярными. Правда, успех этим лекарствам принес такой эффект, как похудение.

Венгерское издание hvg пишет, что согласно новому исследованию, у препаратов на основе GLP-1 может быть еще один интересный эффект – уменьшение тяги к алкоголю.

Ученые из Университета Колорадо провели небольшое рандомизированное исследование с использованием активных веществ препаратов Ozempic и Wegovy на людях, страдающих алкогольной зависимостью. Участники принимали препарат один раз в день. Как показали результаты: те, кто принимал семаглутид, реже сообщали о чрезмерном употреблении алкоголя, чем участники группы плацебо. Отмечается, что это может открыть новую область применения препаратов GLP-1.

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В исследование приняли участие 50 человек, которые страдали расстройством, связанным с употреблением алкоголя, от умеренной до тяжелой степени. Половина участников в течение восьми недель получала плацебо, а другая группа – препарат на основе семаглутида в различных дозах.

Участники из последней группы не показали более низких результатов в тестах, оценивающих тягу к алкоголю, по сравнению с участниками группы плацебо. Более того, среднесуточное потребление алкоголя также не было значительно лучше. Однако было отмечено явное улучшение по количеству дней, связанных с чрезмерным употреблением алкоголя. Кроме того, как показывают результаты исследования, употребление алкоголя сопровождалось меньшим количеством негативных последствий у участников, принимавших препарат GLP-1.

Ранее УНИАН писал, что Ozempic и другие препараты для похудения помогают в лечении онкобольных.

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