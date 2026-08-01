Революционный пассажирский самолет без окон может начать полеты в 2030 году (фото)

Вместо иллюминаторов салон оборудован экранами высокого разрешения.

Революционный пассажирский авиалайнер JetZero Z4 с уникальной конструкцией без окон может начать перевозить пассажиров уже в 2030 году. Как пишет The Sun, компания-разработчик JetZero получила кредит в размере 3 миллиардов долларов на строительство своего первого завода.

Футуристический самолет объединяет крылья и фюзеляж в единую "несущую поверхность". JetZero заявляет, что благодаря такой высокоаэродинамической конструкции самолет сможет летать выше, чем современные коммерческие реактивные самолеты, при этом потребляя значительно меньше топлива. Это потенциально может сократить как выбросы, так и стоимость билетов.

Отмечается, что самолет более широкий и плоский, чем обычные пассажирские лайнеры, что создает значительно больше пространства в салоне для 250 пассажиров.

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"Разработчик заявляет, что благодаря инновационному дизайну, пассажирам, стоящим в очереди в туалет, больше не придется загораживать проходы или протискиваться мимо других пассажиров", - отмечается в статье.

В салоне также будут установлены отдельные сиденья вместо традиционных соединенных рядов, что обеспечит пассажирам больше личного пространства. У каждого пассажира будет собственное багажное отделение над сиденьями.

Также конструкция самолета предусматривает уникальный нюанс: отсутствие окон в большей части салона. Небольшое количество окон останется в передней части самолета, но остальная часть интерьера будет оборудована экранами высокого разрешения, отображающими изображения или виды из окна.

Будут доступны как эконом-класс, так и места премиум-класса, а по всему салону будет доступен Wi-Fi Starlink, создающий, по словам компании, расслабленную атмосферу "гостиной".

В то же время у такого радикального дизайна есть и критики.

Авиационные эксперты предупреждают, что пассажиры, сидящие ближе к крыльям, могут испытывать более сильное воздействие гравитации во время поворотов, чем в обычном самолете. Другие задаются вопросом, не будут ли четыре прохода в салоне осложнить эвакуацию в чрезвычайных ситуациях.

Ожидается, что полномасштабный прототип совершит свой первый полет в конце 2027 года, а коммерческая эксплуатация может начаться в начале 2030-х годов.

Ранее в Шанхае совершил первый полет новый вариант китайского авиалайнера COMAC C919, разработанный для эксплуатации в высокогорных аэропортах.

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