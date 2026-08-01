Дамба в Китае сместила ось Земли и продлила день: теперь строят еще большую

Китай начал строительство крупнейшей в мире гидроэлектростанции в Тибете, которая будет почти втрое мощнее знаменитой плотины "Три ущелья".

Китай приступил к строительству крупнейшей в мире гидроэлектростанции в юго-восточной части Тибета. Проект стоимостью около 170 млрд долларов станет почти втрое мощнее знаменитой плотины "Три ущелья". На фоне этого ученые вновь вспомнили исследование NASA, показавшее, что столь масштабные гидротехнические сооружения способны оказывать пусть и очень небольшое, но измеримое влияние на вращение Земли.

Как пишет The Pulse, еще в 2005 году геофизик NASA Бенджамин Фонг Чао изучил последствия заполнения водохранилища плотины "Три ущелья" на реке Янцзы. После завершения строительства в нем оказалось около 44 млрд тонн воды. По расчетам ученого, такое перераспределение массы немного увеличило момент инерции Земли, из-за чего продолжительность суток выросла примерно на 0,06 микросекунды, а ось вращения сместилась приблизительно на 2 сантиметра.

Эти изменения невозможно заметить в повседневной жизни, однако современные научные приборы способны их зафиксировать. Более поздние исследования также показали, что совокупное влияние тысяч плотин по всему миру за последние десятилетия могло сместить ось вращения Земли почти на метр.

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Теперь внимание ученых приковано к новому проекту Китая. В июле 2025 года власти официально начали строительство гигантской ГЭС на реке Ярлунг-Цангпо. На участке длиной около 50 километров река падает почти на 2 тысячи метров, что делает это место одним из самых мощных гидроэнергетических ресурсов на планете.

Ожидается, что новая станция будет вырабатывать около 300 млрд кВт·ч электроэнергии в год – это почти втрое больше, чем производит плотина "Три ущелья".

Помимо инженерных достижений, проект вызывает экологические опасения. Ниже по течению Ярлунг-Цангпо превращается в реку Брахмапутру, которая протекает через Индию и Бангладеш. От ее стабильного режима зависят миллионы людей, сельское хозяйство и речные экосистемы. Специалисты предупреждают, что изменение стока может повлиять на миграцию рыб, перенос наносов и сезонные паводки.

Пока физики не могут сказать, окажет ли новая мегаплотина заметное влияние на вращение Земли. Однако пример "Трех ущелий" уже показал, что масштабные инженерные проекты способны не только менять ландшафт и реки, но и вызывать едва уловимые изменения в физических параметрах всей планеты.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что магнитная ось Земли также сместилась и движется в неопределенном направлении.

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