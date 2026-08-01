10 видеоигр с низкими оценками, которые заслуживают второго шанса

Индустрия знает немало примеров, когда проекты получали прохладные отзывы на релизе, а спустя годы превращались в культовую классику.

Многие геймеры привыкли ориентироваться на оценки критиков перед покупкой новой игры. Но история индустрии знает немало примеров, когда игры получали прохладные отзывы на релизе, а спустя годы сумели найти преданную аудиторию и доказать, что заслуживают большего внимания.

Журналисты TheGamer составили список из десяти таких проектов. По их мнению, несмотря на посредственные оценки критиков, каждая из этих игр способна приятно удивить.

Gotham Knights

Поскольку это игра от третьего лица о Бэтмене, Gotham Knights естественно сравнивали с трилогией Batman Arkham от Rocksteady, из-за чего ожидания оказались слишком высокими.

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Однако игра предлагает собственный взгляд на вселенную DC. После гибели Бэтмена защитниками Готэма становятся Найтвинг, Красный Колпак, Робин и Бэтгерл, которым приходится не только бороться с преступностью, но и переживать потерю своего наставника.

В обзорах отмечают удачно прописанные взаимоотношения членов Бэт-семьи, интересную сюжетную линию с Судом Сов и разнообразный игровой процесс за каждого из героев. Хотя задания временами повторяются, в целом это достойный супергеройский экшен.

Sonic Frontiers

Sonic Frontiers стала одной из самых уникальных игр по Сонику благодаря открытому миру. Сначала свободное исследование огромных локаций может показаться непривычным, пустым и слегка пугающим, но со временем игра раскрывается.

Поигравшие часто хвалят высокую скорость перемещения по открытым зонам и эпическую, энергичную музыку, особенно во время сражений с боссами.

Assassin's Creed Unity

На релизе в 2014 году Assassin's Creed Unity запомнилась многочисленными техническими проблемами, что серьезно испортило ее репутацию. Сегодня большинство ошибок давно исправлено, поэтому игру можно оценить без прежних недостатков.

Сильными сторонами проекта называют великолепно воссозданный Париж времен Французской революции, интересную историю Арно и Элизы, а еще один из лучших паркуров во всей серии Assassin's Creed.

Army of Two: The 40th Day

Игры во вселенной Army of Two всегда получали средние и смешанные отзывы критиков, хотя обладали культовым статусом среди любителей совместного прохождения. Лучшей в серии считается The 40th Day.

История о двух наемниках, пытающихся остановить террористов в Шанхае, не претендует на глубину, зато перестрелки, совместные тактические приемы и продвинутая система модификации оружия делают игру гораздо интереснее, чем можно подумать по ее рейтингам.

Dragon Ball Z: Kakarot

Несмотря на прохладные отзывы прессы, Dragon Ball Z: Kakarot считается одной из самых удачных игр по культовому аниме.

Проект практически полностью повторяет сюжет Dragon Ball Z, радует зрелищными боями, знакомыми персонажами и открытым миром, наполненным культовыми локациями.

Mad Max (2015)

Игры по мотивам фильмов редко получают высокие оценки, и Mad Max (2015) не стала исключением. Однако разработчикам удалось создать атмосферный постапокалиптический боевик с интересным открытым миром.

Главной особенностью игры стали захватывающие автомобильные сражения, исследование пустошей и динамичная система рукопашного боя, благодаря которой сражения остаются увлекательными как за рулем, так и пешком.

Resonance of Fate

Японская RPG Resonance of Fate получила сдержанные отзывы критиков из-за запутанного сюжета и специфического темпа повествования. Хотя боевая система считается одной из самых уникальных в жанре.

Тактические пошаговые сражения здесь сочетаются с эффектными акробатическими прыжками, стрельбой и глубокой системой улучшения оружия, что делает каждую битву необычной.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated

Ремейк Battle for Bikini Bottom получил типичные для игр по лицензии оценки в районе 70%, хотя на деле оказался качественным 3D-платформером.

Игрокам предлагают управлять Губкой Бобом, Патриком и Сэнди, исследовать знакомые локации, сражаться с роботами и собирать коллекционные предметы. Особую похвалу заслуживает юмор, который полностью передает атмосферу мультсериала.

Mafia: The Old Country

Mafia: The Old Country переносит место действия из большого города в сельскую местность Сицилии начала XX века, сосредоточившись на истоках организованной преступности, линейном сюжете и атмосфере классического криминального кино.

По мнению авторов подборки, стрельба и управление автомобилями здесь не дотягивают до лучших представителей жанра, но сюжет, постановка и озвучка с лихвой компенсируют эти недостатки.

Deadpool

Экшен Deadpool 2013, вышедший еще до появления знаменитой кинотрилогии с Райаном Рейнольдсом, получил сдержанные отзывы прессы, но полюбился фанатам за фирменный юмор и разрушение четвертой стены.

Именно сценарий и харизматичный главный герой делают игру достойной внимания даже сегодня.

Ранее журналисты назвали 10 лучших игр 2026 года, незаслуженно оставшихся без внимания. Порой небольшие проекты от независимых разработчиков оставляют больше эмоций, чем громкие AAA-релизы.

Также в сети составили 10 лучших игр в Steam, которые можно пройти за один вечер. При отборе учитывались не только размеры игрового мира, но и глубина ролевой системы, свобода выбора и влияние решений игрока на происходящее.

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