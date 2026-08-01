Ночью сбили только одну баллистическую ракету: Зеленский назвал причину (видео)

Президент рассказал подробности ночной атаки российских оккупантов.

Во время ночной атаки россиян Воздушным силам удалось сбить лишь одну баллистическую ракету. Такой результат зафиксирован из-за нехватки средств для системы Patriot.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. "Этой ночью россияне выпустили по Украине 35 ракет, из них 27 баллистических, и 185 ударных дронов различных типов. Главная цель – Киев. Но наносили удары и по Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Полтавской областям. Лишь одну баллистическую ракету сегодня ночью удалось сбить просто потому, что нет ракет для "Патриотов". И именно такой дефицит средств перехвата баллистических ракет только поощряет Россию наносить такие удары, угрожающие жизни людей", – раскрыл детали Зеленский.

По его данным, наибольшее количество средств поражения оккупанты направили на столицу и Киевскую область, где с ночи продолжаются работы по ликвидации последствий атаки. Враг наносил удары по жилой инфраструктуре.

"В городе было много пожаров – пострадали семь районов. И, как обычно, россияне нанесли удары по жилым домам. Повреждены 18 домов, школа, посольство Литвы и объекты инфраструктуры. На данный момент известно, что девять человек погибли в результате этой атаки. Мои соболезнования родным и близким. Десятки людей ранены", – сообщает Зеленский.

В связи с этим президент вновь подчеркнул, что средства противовоздушной обороны крайне необходимы Украине здесь и сейчас.

"Очень важно, чтобы партнеры услышали: эти средства нужны не где-то на складах на случай возможных сценариев, а здесь и сейчас, чтобы российскую войну можно было сдержать и остановить в Украине. Каждый пакет с противоракетной обороной спасает жизни наших людей. И каждая ночь, когда ее нет, приводит к жертвам. Спасибо всем, кто работает, чтобы наша защита становилась крепче", – отметил Зеленский.

Ночная воздушная атака России: последние новости

В ночь на 1 августа враг атаковал Украину ударными БПЛА, а также ракетами воздушного и наземного базирования различных типов. Всего было использовано 35 ракет и 185 БПЛА. По состоянию на 09:30 ПВО уничтожила 156 целей.

На данный момент известно о 9 погибших и 30 раненых, среди которых четверо детей. Также, по данным мэра Киева Виталия Кличко, было два попадания на территории "Киевмедспецтранса". 5 машин скорой помощи сгорели дотла, 20 автомобилей получили серьезные повреждения.

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