Не велосипед и не прогулка: это упражнение лучше всего укрепляет сердце и кровообращение

У тех, кто занимается им регулярно, риск смерти от болезней сердца и инсульта ниже на 41%.

По мнению экспертов, поддержание сердца в хорошем состоянии – одна из важнейших целей регулярной физической активности.

Среди множества доступных форм движения именно плавание выделяется как упражнение, всесторонне укрепляющее систему кровообращения и улучшающее циркуляцию крови, пишет Onet Kobieta.

В чем же заключается феномен плавания? Оно относится к аэробным тренировкам, которые одновременно задействуют все тело. Как указывают врачи, такая форма движения приносит непосредственную пользу не только сердцу, но также лёгким и мышцам.

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Что важно, плавание – это активность с низкой степенью нагрузки на организм, в отличие от многих других видов спорта, которые сильнее изнашивают суставы. Упражнения в воде сочетают сопротивление с выталкивающей силой, тем самым снижая риск травм и износа организма, и одновременно эффективно поддерживают состояние системы кровообращения.

Эксперты подчеркивают, что плавание – это прежде всего тренировка на выносливость, которая укрепляет сердце и улучшает его работу. Регулярные посещения бассейна могут принести ощутимую пользу для здоровья, в том числе улучшение уровня холестерина, снижение артериального давления и уменьшение риска сердечных заболеваний.

Исследования показывают, что у людей, регулярно занимающихся плаванием, риск смерти от сердечных заболеваний или инсульта на целых 41% ниже по сравнению с людьми, которые не занимаются этой активностью. Более того, упражнения в воде могут быть безопасным и эффективным вариантом также для людей, восстанавливающихся после перенесённых сердечных заболеваний, – разумеется, под строгим контролем врача.

Как плавание поддерживает кровообращение и укрепляет организм

Одно из ключевых преимуществ плавания – его положительное влияние на кровообращение. Работа всех мышц во время движения в воде приводит к тому, что сердцу приходится эффективнее качать кровь, что выражается в лучшем кровотоке по всему организму, укреплении системы кровообращения и увеличении объёма лёгких.

Кроме того, выталкивающая сила воды разгружает суставы, благодаря чему плавание – идеальный выбор для людей, борющихся с болью в суставах, избыточным весом или ограниченной подвижностью.

Ранее УНИАН сообщал, что походы в кино, театр и на выставки могут быть ключом к более долгой жизни.

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