Не только Patriot: эксперт рассказал, что нужно Украине для сбития российской баллистики

Эксперт отметил, что только за прошлый месяц РФ запустила по столице более 100 баллистических ракет.

Украине для более эффективного противодействия российским баллистическим ракетам необходимо больше средств ПВО, способных противостоять таким целям. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный обозреватель Денис Попович.

"Это, в первую очередь, комплексы Patriot, а во-вторых – комплексы SAMP/T, которые сейчас фактически завершили модернизацию, позволяющую сбивать баллистические ракеты. Нам может быть передано определенное количество таких комплексов вместе с ракетами. Но для комплексов SAMP/T производят ракет в год еще меньше, чем ракет Patriot. Если для Patriot это количество оценивается примерно в 650 ракет в год, то для SAMP/T это где-то плюс-минус 250 ракет в год", – сказал Попович.

В то же время эксперт отметил, что с начала июля по 1 августа российские оккупанты только для ударов по Киеву использовали более 100 баллистических воздушных целей.

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"Там были и "Искандеры", там были и "Цирконы", там были С-400. То есть тех ракет, которые могут быть сбиты именно ЗРК Patriot, – более 100. В среднем соотношение составляет два к одному. То есть две противоракеты на одну баллистическую воздушную цель. Простой математический подсчёт показывает нам, сколько перехватчиков нужно в месяц", – добавил Попович.

Российские удары по Украине – последние новости

По данным Воздушных сил, в ночь на 1 августа российские оккупанты использовали для удара по Украине 35 ракет. Из них, по официальным данным, Силам обороны удалось сбить лишь две. Президент Владимир Зеленский отреагировал на такие низкие показатели. Он отметил, что причина – именно нехватка ракет для Patriot в Украине.

В то же время военный эксперт Александр Мусиенко отметил, что при нынешних темпах РФ способна наносить по 3–4 массированных удара по Украине ежемесячно. По его словам, это стало возможным благодаря расширению номенклатуры баллистического вооружения России, в частности увеличению числа применений С-400 для ударов по столице.

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