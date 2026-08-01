Низкие цены и отсутствие толп: названы 5 малоизвестных городов Европы для отдыха

В Европе до сих пор есть малоизвестные города, где нет толп туристов, но отдых ничем не уступает известным курортам.

Планируете поездку в Европу, но такие города, как Париж, Рим и Лондон, не вызывают у вас особого восторга? Хотя эти города и невероятны, но, учитывая толпы любителей селфи и то, что буквально всё там стоит 30 долларов, вполне понятно, почему некоторые могут захотеть их вообще обойти стороной, пишет Travel off Path.

Издание отмечает, что Старый Континент не обязательно должен быть синонимом многочасового ожидания у входа в достопримечательности или "Апероль Спритц" за 15 долларов.

Издание отобрало пять мест в Европе, где нет ни высоких цен, ни экскурсионных автобусов, и где даже безопаснее:

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1. Торунь, Польша

Издание поделилось, что все без устали говорят о Варшаве и Кракове, а в некоторой степени даже об альтернативных направлениях для городских путешествий, таких как Гданьск или Вроцлав, но если и есть один польский город, который до сих пор даже близко не получает того внимания, которого заслуживает, то это средневековая жемчужина на берегу реки – Торунь.

"Возможно, это связано с тем, что здесь нет международного аэропорта, а ближайшая база Ryanair расположена в 90 милях в Познани, но, кажется, только ностальгирующие поляки и любознательные немцы приезжают сюда, чтобы насладиться этим идеальным уголком Старого Света", – говорится в статье.

Отмечается, что Старый город здесь, без сомнения, является одним из самых красивых исторических центров Польши и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с готической архитектурой, мощеными улицами и кирпичными площадями, усыпанными тут и там несколькими знаковыми достопримечательностями с красными крышами.

Издание приводит некоторые данные о ценах в этом городе:

Место в общем номере хостела: 12–25 долларов за ночь;

Отдельный номер в хостеле: 35–60 долларов за ночь;

3-звездочный отель: 50–90 долларов за ночь;

4-звездочный отель: 90–150 долларов за ночь;

Питание в ресторане повседневного класса: 10–18 долларов на человека;

Ужин из трёх блюд на двоих в ресторане среднего класса (с напитками): 55–90 долларов;

Вход в музей/туристическую достопримечательность: 3–10 долларов.

2. Тимишоара, Румыния

Издание отметило, что город выглядит так, будто мог бы находиться где-то в Австрии, а не в посткоммунистической стране, которая все еще пытается найти свою нишу.

Вас ждут красочные исторические здания, фасады в стиле барокко и прогулки вдоль набережной с мороженым, которые просто излучают атмосферу европейского лета.

Высоко над набережной возвышается Митрополичный собор – величественный православный памятник, который непременно удовлетворит вашу страсть к архитектуре, а на площади Свободы (Piața Libertății) вас ждут уютные кафе, открытые террасы и возможность спокойно наблюдать за прохожими.

Стоимость услуг следующая:

Кровать в общем номере хостела: 5–15 долларов за ночь;

Отдельный номер в хостеле: 25–40 долларов за ночь;

3-звездочный отель: 45–80 долларов за ночь;

4-звездочный отель: 80–140 долларов за ночь;

Питание в ресторане повседневного класса: 8–15 долларов на человека;

Ужин из трёх блюд на двоих в ресторане среднего класса (с напитками): 45–80 долларов;

Кофе + выпечка в кафе: 3–6 долларов;

Вход в музей/туристическую достопримечательность: 3–10 долларов.

3. Мостар, Босния и Герцеговина

В статье отмечается, что Босния остается довольно необычным направлением для большинства путешественников, отправляющихся в Европу, но даже если вы не можете точно указать её место на карте, скорее всего, вы уже видели фотографии знаменитого арочного моста, простирающегося над бирюзовой рекой.

Это Мостар – один из самых фотогеничных средневековых городов Европы. Этот идеальный для фотографий городок османской эпохи раскинулся вокруг ряда каскадных водопадов, с каменными мостами и деревянными дорожками, извивающимися вокруг бурных вод, а также с тихой набережной, пролегающей вдоль не менее впечатляющей, кристально чистой реки Плива.

Средние цены в городе следующие:

Место в общем номере хостела: 10–15 долларов за ночь;

Отдельный номер в хостеле: 25–45 долларов за ночь;

3-звездочный отель: 45–80 долларов за ночь;

4-звездочный отель: 90–120 долларов за ночь;

Питание в ресторане повседневного класса: 6–12 долларов на человека;

Ужин из трёх блюд на двоих в ресторане среднего класса (с напитками): 40–70 долларов;

Кофе + выпечка в кафе: 2–4 доллара;

Вход в музей/туристическую достопримечательность: 2–6 долларов.

4. Кавала, Греция

Кавала – пожалуй, самый недооцененный приморский город Греции – сочетает в себе византийские руины, османское наследие, пляжи и великолепные приморские пейзажи, которым действительно трудно найти равных. А что самое лучшее? Здесь нет тех летних толп, которые собираются в Салониках или на Халкидиках.

Вместо этого вас ждут узкие мощеные улочки, красочные дома с крытыми балконами в турецком стиле и живописная набережная, вдоль которой расположены таверны с морепродуктами, кафе и рыбацкие лодки, покачивающиеся на волнах.

Средние цены следующие:

Кровать в общем номере хостела: 20–35 долларов за ночь;

Отдельный номер в хостеле: 45–80 долларов за ночь;

3-звездочный отель: 70–120 долларов за ночь;

4-звездочный отель: 120–220 долларов за ночь;

Питание в ресторане демократичной категории: 12–20 долларов на человека;

Ужин из трёх блюд на двоих в ресторане среднего класса (с напитками): 70–120 долларов;

Кофе + выпечка в кафе: 4–7 долларов;

Вход в музей/туристическую достопримечательность: 4–12 долларов.

5. Оренсе, Испания

Спрятанный в тихом северо-западном уголке Испании, в регионе Галисия, город Оренсе – это небольшой, но невероятно атмосферный термальный городок, который очарует вас, когда вы этого меньше всего ожидаете.

Это настоящий дар природы в виде римских горячих источников в самом центре города, бьющих прямо из гранитных гор, где вода выходит на поверхность почти в кипящем состоянии, прежде чем впадает в термальные бассейны в центре города.

Средние цены примерно следующие:

Кровать в общем номере хостела: 20–35 долларов за ночь;

Отдельный номер в хостеле: 40–70 долларов за ночь;

3-звездочный отель: 60–100 долларов за ночь;

4-звездочный отель: 100–160 долларов за ночь;

Питание в ресторане демократичной категории: 12–20 долларов на человека;

Ужин из трёх блюд на двоих в ресторане среднего класса (с напитками): 70–120 долларов;

Кофе + выпечка в кафе: 3–6 долларов;

Вход в музей/туристическую достопримечательность: 3–10 долларов.

Другие новости о путешествиях по Европе

Ранее УНИАН сообщал, что самый древний непрерывно заселённый город в Европе находится в Болгарии. Речь идёт о Пловдиве – втором по величине городе страны с населением около 300 тысяч человек. Примечательно, что современный город буквально построен поверх древнеримских сооружений: главная пешеходная улица "Главная" проложена над руинами римского стадиона, фрагменты которого до сих пор видны то здесь, то там. Более того, в центральном универмаге H&M можно спуститься под землю и увидеть сохранившиеся мраморные сиденья того же стадиона.

Также мы писали, что туристку из Испании Северная Македония поразила, прежде всего, низкими ценами и впечатляющими пейзажами. По её словам, эта страна – одна из самых дешёвых в Европе для туристов. Авиабилеты из Испании стоят примерно 60 евро в обе стороны, а жилье можно найти уже от 30 евро за ночь. Традиционный обед здесь можно заказать примерно за 5 евро. Среди мест, которые больше всего поразили туристку, – Охридское озеро, которое считается древнейшим озером на континенте, а также города, внесенные в список ЮНЕСКО.

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