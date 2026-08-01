В Польше задержали мужчину, избившего украинку деревянной тростью

Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

В польской Гдине задержали 76-летнего мужчину, которого подозревают в нападении на 40-летнюю гражданку Украины. По данным полиции, он дважды ударил женщину деревянной тростью по затылку и скрылся. Об этом сообщает TVN24.

Отмечается, что нападение произошло на лестнице на улице Желязной в польском городе Гдыня. По предварительным данным правоохранителей, неизвестный мужчина подошел к 40-летней гражданке Украины сзади и дважды ударил ее деревянной тростью по затылку. После этого нападавший скрылся с места происшествия.

Отмечается, что пострадавшую с травмами доставили в больницу. После проведения необходимых обследований её отпустили домой. В полиции отметили, что жизни женщины ничего не угрожает.

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На месте нападения правоохранители провели осмотр с участием судебно-медицинского эксперта и изъяли следы, которые могли помочь установить личность нападавшего.

Затем сотрудники уголовного управления полиции Гдыни задержали 76-летнего гражданина Польши, которого подозревают в нападении. Против него возбуждено дело по факту причинения телесных повреждений.

В полиции Поморского воеводства сообщили, что собранные на данный момент материалы не свидетельствуют о том, что преступление могло быть совершено на почве национальной предвзятости.

Нападения на украинцев в Польше

Ранее в Польше задержали 40-летнего мужчину из-за его постов в соцсетях, в которых он публично призывал к убийству и оскорблял президента Украины Владимира Зеленского.

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