Поляки немного заигрались: ветеран о дискуссиях по передаче Украине Миг-29

Украина должна получить эти самолеты бесплатно, подчеркнул Гетман.

Украина не должна предоставлять Польше технологии производства БПЛА, поскольку Варшава должна предоставить Киеву истребители МиГ-29 бесплатно. Об этом заявил Алексей Гетьман, ветеран российско-украинской войны, майор в отставке, в эфире Radio NV.

"Похоже, поляки немного заигрались. Нужно, чтобы им объяснили в ЕС и НАТО, что они делают. Они собирались их утилизировать, распилить там на металлолом. Мы предложили забрать эти самолеты, по крайней мере в качестве доноров. Почему-то распилить их можно, а передать Украине – нет, это странное отношение", – сказал Гетьман.

Не менее странными ветеран назвал и переговоры между Польшей и Болгарией о передаче Софии этих самолетов.

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"Мы знаем, что руководство Болгарии на сегодняшний день плодотворно сотрудничает с Российской Федерацией. То есть, по сути, это передача этих самолетов РФ через Болгарию. И очень странно, что в обмен они предлагают, чтобы мы передали им наши технологии по производству дронов, которые довольно эффективны. Никто не станет передавать им за "МиГи", которые они хотели распилить, технологии, которые стоят дорого. Чтобы они заняли наше место на рынке вооружений? Чтобы мы больше не получали прибыль от продажи этих дронов? Мы должны получить эти самолеты, которые они хотели распилить, бесплатно", – добавил Гетман.

Переговоры о передаче Украине МиГ-29: что известно

Напомним, ранее заместитель министра обороны Польши Паулина Собковяк-Чарнецкая заявляла, что Украина уже предоставила Варшаве конкретное предложение о том, какие БПЛА Киев может предоставить в обмен на МиГ-29. Она также заявила, что Польша ни в коем случае не будет модернизировать эти самолеты за свой счет.

Отметим, что в самой Варшаве заявляют, что состояние истребителей МиГ-29 якобы "хорошее". В то же время аналитики Defence Express нашли как минимум три аргумента, почему это не так. Среди причин, в частности, есть и затянувшаяся дискуссия между Украиной и Польшей по поводу модернизации этих самолетов. По мнению экспертов, этот процесс не длился бы так долго, если бы самолеты действительно были в "хорошем состоянии".

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