Люди, с которыми сложно общаться, любят употреблять эти 9 фраз в разговоре

Критикуя других, такие люди просто пытаются улучшить собственное самочувствие.

Все мы хоть раз в жизни сталкивались с неприятными людьми, с которыми трудно общаться. Эти люди – отдельный тип ужасных личностей: они чувствуют свое превосходство, при этом заставляя других страдать из-за своего чувства права на все, пишет Your Tango.

Издание отметило, что люди, с которыми действительно трудно общаться, не только занимают слишком много пространства самым худшим из возможных способов, но и высказываются грубо и пренебрежительно:

1. "Наверное, это приятно"

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Издание поделилось, что когда кто-то не может сдержать свою зависть или недовольство, это заметно. Такой человек может испортить или даже полностью уничтожить ваше увлечение.

Добавляется, что он принизит ваши достижения фразой вроде: "Наверное, это приятно", предполагая, что у вас была какая-то помощь или преимущество.

По мнению издания, такие люди не могут понять, что каждый сам управляет своей жизнью. Хотя все люди сталкиваются с теми или иными проблемами, те, кто произносит эту фразу в качестве оправдания, на самом деле никогда их не преодолевают и ничего не достигают.

2. "Я знал, что так и будет"

Слишком уверенный в себе человек, которому нужно всегда быть правым, всегда скажет что-то вроде: "Я знал, что так и будет".

Она не может смириться с тем, что может ошибаться или совершать ошибки, поэтому всегда перекладывает вину на других и представляет себя самым умным человеком в комнате.

3. "Это же просто шутка"

Издание считает, что неприятные люди пытаются уйти от ответственности за свою подлость, скрывая свою жестокость за оправданиями вроде: "Это же просто шутка".

Что бы они ни говорили, подлость – это не жесткая честность. Это просто человек, который боится открыто выражать свои мысли, потому что понимает, что ведет себя грубо.

4. "Я не могу измениться, я просто такой"

В статье подчеркивается, что каждый может измениться, но только тогда, когда сам этого хочет. Поэтому если кто-то ведет себя жестоко или нетерпимо и использует оправдания вроде: "Я просто такой", чтобы оправдать свое поведение, скорее всего, этот человек идет не тем путем.

Издание считает, что этот человек пытается переложить свои проблемы на других и обвиняет тех, кому причиняет боль, хотя на самом деле виновата только она сама.

5. "Это был глупый выбор"

Критикуя других, плохие люди просто пытаются улучшить собственное самочувствие. Когда им удается использовать стыд и жестокость как оружие, они могут опустить всех остальных до своего уровня, не меняя при этом ничего в себе.

Издание пояснило, что фразы вроде: "Это был глупый выбор" или "Не понимаю, зачем ты это сделал" не проистекают из желания поддержать. Они проистекают из нестабильной психологии, которую человек с чрезвычайно низкой самооценкой создает для себя ради мгновенного успокоения.

6. "А что, по-твоему, я должен сказать?"

"Будь то ленивый, равнодушный партнер или некомпетентный человек – если вы слышите такую фразу, то имеете дело с кем-то, у кого почти или совсем нет здравого смысла", – говорится в публикации.

По мнению издания, такие люди отказываются верить, что сами контролируют своё поведение, и ждут, пока кто-то другой скажет им, что делать или говорить.

7. "А кому это интересно?"

С таким тоном, от которого невозможно отмахнуться или проигнорировать, по-настоящему несчастный человек часто говорит: "А кому это интересно?", чтобы обесценить чьи-то чувства или приглушить чей-то энтузиазм по поводу того, чему она завидует.

Издание отмечает, что она не может смириться с тем, что другие люди счастливы или уверены в себе, поскольку это лишь подчеркивает её собственные внутренние переживания.

"Это полная противоположность тому, что она чувствует внутри, и поскольку она не берёт на себя ответственность за свои чувства и то, что может изменить, она ожидает, что все остальные будут несчастны вместе с ней", – поясняется в публикации.

8. "Это ещё ничего, ты бы только услышал…"

Отмечается, что когда внимание приковано к кому-то другому, людям, с которыми трудно общаться, просто не под силу это выдержать.

Им нужно постоянно быть в центре внимания, даже если для этого придется перебивать кого-то другого или найти способ превзойти то, что тот говорит.

Для всех остальных это изнурительно и раздражает, но для таких людей это – вторая натура. Им безразлично, что скажут другие, если это каким-то образом не приносит им пользы или не выставляет их в выгодном свете.

9. "Жизнь несправедлива"

Люди с самым сильным чувством собственной исключительности считают, что справедливость связана с заслугами.

Самое главное, что они убеждены: когда что-то происходит несправедливо, они становятся жертвой, нуждающейся во внимании и помощи.

"Ожидать, что все остальные бросят свои дела, чтобы утешить их при малейшем неудобстве, – это бессмысленно и изматывает окружающих", – считает издание.

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