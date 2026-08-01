В Москве взорвался ресторан, где праздновал день рождения генерал, - росСМИ

Известно, что погибли минимум три человека, до двух десятков получили травмы.

В Москве прогремел взрыв в элитном ресторане Balzi Rossi. Там мог находиться генерал российской армии - возможно, главнокомандующий Воздушно-космических сил РФ Александр Чайко. Есть погибшие и раненные. Об этом пишут российские телеграм-каналы.

По данным российского МВД, в результате взрыва 3 человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести. Приближенный к МВД телеграм-канал 112 пишет о 17 раненных и утверждает, что в ресторане отмечали свадьбу. Также утверждается, что произошел взрыв бытового газа.

Как сообщает ASTRA, сегодня ресторан был закрыт на частный банкет. При этом издание ссылается на местные чаты, где пишут, что в ресторане "почивали генерала".

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По словам очевидца, говорившего с ASTRA, рядом с рестораном было припарковано много автомобилей с черными военными номерами. Кроме того, рядом находился автобус Росгвардии.

Российский оппозиционный журналист Олег Кашин предполагает, что в ресторане мог находиться главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Александр Чайко. Его день рождения был в конце июля. Кроме того, оппозиционный блогер Ян Матвеев обратил внимание, что сегодня день рождения празднуют генерал-майор ВДВ Владимир Селиверстов (участвовал в наступлении на Киев) и генерал-лейтенант Александр Ярошевич (начальник департамента транспортного обеспечения Минобороны).

Покушение на полковника Оболенского

Как писал УНИАН, в пятницу, 31 июля, в Харькове завербованный россиянами агент совершил неудачную попытку убийства командира бригады Нацгвардии "Хартия" Игоря Оболенского. Нападавший и его сообщник были задержаны. Президент Владимир Зеленский пообешал, что Украина обязательно ответит на "эту попытку удара по Украине".

Ранее Украина уже провела несколько успешных операций по ликвидации российских высших офицеров, причастных к военной агрессии. Среди ликвидированных были в том числе и генералы.

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