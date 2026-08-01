ОАЭ могут помочь Украине с безопасностью в Чёрном море, – Зеленский

Президент напомнил, что ранее Украина уже оказывала помощь в сфере безопасности странам Персидского залива.

Объединенные Арабские Эмираты могут помочь Украине в обеспечении безопасности морских торговых путей в Черном море. Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с президентом ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном.

"Сейчас мы обсуждали, как Эмираты могут помочь нам в Европе, в частности в Черноморском регионе. Речь идет о продовольственной безопасности, безопасности морских путей и расширении возможностей для защиты человеческих жизней. Также обсуждали двусторонние проекты в различных сферах. Работаем над тем, чтобы все удалось реализовать", – сообщил Зеленский.

Он также выразил благодарность Эмиратам "за полное понимание ситуации" и поддержку мирных усилий Украины.

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"Украина всегда помогает тем, кто помогает нам. В этом году украинцы существенно поддержали безопасность наших партнеров в [Персидском] заливе", – добавил глава государства.

Комментируя ночную российскую атаку, Зеленский отметил, что в Киеве видят каждого лидера и каждую страну, которые реагируют на российские удары по Украине. Вместе с тем он подчеркнул, что единственная по-настоящему сильная реакция – это дополнительная помощь украинскому государству.

"Ракеты для "Пэтриотов" в мире есть, важно, чтобы партнеры приняли это политическое решение – решение о передаче необходимых партий. Соединенные Штаты Америки знают, что нам нужно. В Европе знают, что нам нужно. Антибаллистические ракеты должны защищать людей, а не лежать на складах. И каждый день отсутствия такой важной помощи – это возможность для России убивать людей", – сказал Зеленский.

Он также призвал партнеров "реагировать дополнительными и реальными санкциями".

Ночной удар по Украине

Как писал УНИАН, в ночь на 1 августа Россия совершила массированную атаку на Украину, выпустив 35 ракет и 185 ударных дронов, основной удар пришелся на Киевскую область. Силы ПВО уничтожили 156 целей, но зафиксировано попадание 26 баллистических и 4 противокорабельных ракет, что привело к разрушениям в пяти районах столицы.

В результате атаки погибли девять человек, более 30 получили ранения, сгорели пять машин скорой помощи и были повреждены десятки автомобилей.

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