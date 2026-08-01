НБУ хочет помочь бизнесу пережить удары РФ: банкам дали новые рекомендации

Банкам рекомендовали поддержать предприятия, в первую очередь те, которые ведут деятельность в критически важных отраслях экономики.

Глава НБУ Андрей Пышный обратился к банкам с рекомендациями поддержать предприятия реального сектора, которые пострадали в результате российских ударов.

"Систематические атаки России на энергетическую, логистическую, складскую и портовую инфраструктуру имеют свои последствия. Мы видим, как в очередной раз усложнились условия работы украинского бизнеса. Особенно ощутимо на предприятия реального сектора влияет ограничение морской логистики. Из-за этого экспорт продукции существенно задерживается или временно приостанавливается. Ухудшаются денежные потоки, накапливается готовая продукция, меняются цены и спрос, нарушаются производственные и логистические цепочки", – написал Пишный.

Он добавил, что все это приводит к нагрузке на бизнес, а также к ухудшению их способности своевременно обслуживать кредиты и привлекать новое финансирование. По словам Пишного, если не реагировать на эти риски, это может привести к ухудшению качества кредитных портфелей банков.

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На этом фоне Пишный призвал банки поддержать предприятия, в первую очередь те, которые ведут деятельность в критически важных отраслях экономики. В частности, предлагается:

1. Рассмотреть возможность индивидуальной поддержки заемщиков. В частности, путем реструктуризации кредитной задолженности, изменения графиков погашения или применения других инструментов поддержки в соответствии с внутренней политикой управления рисками банка.

В то же время он подчеркнул, что реструктуризация не должна использоваться для сокрытия неплатежеспособности заемщика.

2. Проводить регулярный мониторинг финансового состояния предприятий, учитывая влияние временных логистических ограничений, динамику цен, изменение спроса, утрату производственных и хозяйственных связей и другие факторы, которые могут влиять на их способность обслуживать кредиты;

3. Учитывать действующие регуляторные особенности, которые Национальный банк уже ввел для оценки кредитного риска в условиях военного положения;

4. При оценке аграрных предприятий использовать предусмотренные нормативной базой подходы, которые позволяют оценивать их финансовое состояние с учетом полного производственного цикла и не ухудшать оценку из-за временной волатильности показателей, вызванной логистическими ограничениями или сезонными факторами;

5. Обеспечить непрерывность кредитования агропромышленного комплекса, прежде всего для финансирования осенней посевной кампании и поддержки других критически важных производственных процессов отрасли;

6. Расширять доступ аграрных предприятий к финансированию, используя имеющиеся программы поддержки с учетом возможности принятия готовой продукции в качестве обеспечения по кредитам в соответствии с нормативно-правовыми актами НБУ.

В то же время Пишный заявил, что НБУ планирует также адаптировать регуляторные условия к текущей ситуации. В частности, планируется расширить действующие особенности применения требований по оценке кредитного риска. Также НБУ планирует расширить возможности банков учитывать стоимость залога товаров в обороте или в переработке для продукции агропромышленного сектора при расчете кредитного риска, в частности повысив коэффициент ликвидности такого залога.

"Важно, что поддержка не означает игнорирование рисков. Банки должны и в дальнейшем надлежащим образом оценивать кредитоспособность заемщиков и отражать реальный уровень кредитного риска. Предложенные меры не должны скрывать проблемные кредиты или заменить качественное управление рисками. Они призваны помочь жизнеспособному бизнесу пройти период временных трудностей без потери доступа к финансированию", – подчеркнул Пышный.

Вызовы для украинского бизнеса: что известно

Напомним, в последнее время РФ существенно усилила атаки на украинский бизнес. В частности, 31 июля россияне нанесли удар по отделению "Новой почты" в Винницкой области. Это стало как минимум десятым ударом оккупантов по объектам компании за последнее время.

Кроме того, РФ увеличила количество ударов по украинским АЗС. По данным Financial Times, за последнее время Москва уничтожила около 200 таких объектов в Украине, чтобы ухудшить жизнь гражданских украинцев.

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