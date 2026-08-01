Не каждый день по 100 ракет: эксперт оценил число массированных ударов РФ за месяц

При этом РФ может наносить небольшие удары каждые 5–6 дней, отметил Хазан.

По разным оценкам, РФ в настоящее время способна наносить от трех до четырех массированных ударов по Украине ежемесячно, заявил Геннадий Хазан, президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов АОПА Украина, украинский авиатор.

"Там примерно каждый пятый-шестой день используют определенное количество ракет. Или они растягивают их использование. Потому что, например, ночью запустили несколько ракет, а перед этим тоже несколько запускали. А это в сумме снижает количество ракет (которые они могут запустить за месяц, – УНИАН)", – рассказал эксперт в эфире "Апостроф TV".

То есть, по его словам, каждые пять-шесть суток в среднем они могут совершать такие налеты. А вот массированные, по разным оценкам, – три-четыре. То есть не каждый день по 100 ракет.

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Российские удары по Украине – что известно

Напомним, в ночь на 1 августа российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. По данным Воздушных сил, для этой атаки враг использовал 35 ракет и 185 БПЛА. Сообщается, что украинские защитники сбили 2 ракеты врага, а также 154 дрона.

Президент Владимир Зеленский, комментируя эту атаку, отметил, что главной целью россиян стал Киев. Он также подчеркнул, что низкий процент сбитых российских ракет связан с нехваткой у Украины ракет для ПВО.

Александр Мусиенко, военнослужащий ВСУ, ранее заявлял, что с точки зрения воздушных атак Киев уже становится прифронтовым городом. Он также отмечал, что в настоящее время РФ способна наносить массированные удары по Украине 3–4 раза в месяц. А раз в несколько дней враг способен запускать по Украине ракеты С-400.

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