Росия ударила по складу книжного издательства и одной из крупнейших книжных сетей

Пожар охватил весь склад, площадью 10 тыс. кв м. После атаки книжная сеть приостановила онлайн-заказы.

В ночь на 1 августа российский беспилотник атаковал склад украинского издательства "Ранок" в Харькове, в результате чего сгорели тысячи хранившихся там книг.

Об этом сообщил генеральный директор издательства Виктор Круглов. "Прилет на склад "Ранка" в Харькове. Горят учебники", - сообщил он.

По данным руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, огонь охватил склад издательства, площадью 10 тыс. кв м.

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"Один человек получил ранение", - добавил Синегубов.

Склад также использовался "Кноголэндом", одной из крупнейших книжных сетей Украины, для хранения книг и обработки заказов клиентов.

"Все горит", - коротко написал в соцсети Игорь Зарудко, представитель "Кноголэнда".

После атаки компания временно приостановила онлайн-заказы, но ее физические книжные магазины продолжали работать.

Этот удар является последним примером роста российских атак на украинскую книжную индустрию. Так, по данным Украинского книжного института, только в июле российские удары уничтожили более 1,5 млн украинских книг.

Удары по книжной индустрии Украины

19 июля в результате ночногоудара России по Киеву было уничтожено почти 250 тыс. книг, принадлежащих украинскому издательству "Кноголэнд".

В результате атаки на Киев в ночь на 2 июля было уничтожено 800 тыс. книг на складе, где хранилась продукция киевского издательства BookChef.

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