Росия ударила по складу книжного издательства и одной из крупнейших книжных сетей

В ночь на 1 августа российский беспилотник атаковал склад украинского издательства "Ранок" в Харькове, в результате чего сгорели тысячи хранившихся там книг.
Об этом сообщил генеральный директор издательства Виктор Круглов. "Прилет на склад "Ранка" в Харькове. Горят учебники", - сообщил он.
По данным руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, огонь охватил склад издательства, площадью 10 тыс. кв м.
"Один человек получил ранение", - добавил Синегубов.
Склад также использовался "Кноголэндом", одной из крупнейших книжных сетей Украины, для хранения книг и обработки заказов клиентов.
"Все горит", - коротко написал в соцсети Игорь Зарудко, представитель "Кноголэнда".
После атаки компания временно приостановила онлайн-заказы, но ее физические книжные магазины продолжали работать.
Этот удар является последним примером роста российских атак на украинскую книжную индустрию. Так, по данным Украинского книжного института, только в июле российские удары уничтожили более 1,5 млн украинских книг.
Удары по книжной индустрии Украины
19 июля в результате ночногоудара России по Киеву было уничтожено почти 250 тыс. книг, принадлежащих украинскому издательству "Кноголэнд".
В результате атаки на Киев в ночь на 2 июля было уничтожено 800 тыс. книг на складе, где хранилась продукция киевского издательства BookChef.