Киев становится полноценным прифронтовым городом: военный о ударах РФ по столице

Россия способна наносить массированные удары по столице 3–4 раза в месяц, отметил Мусиенко.

С точки зрения воздушных ударов Киев стал прифронтовым городом, до которого РФ может дотягиваться ракетами из комплексов ПВО С-400. Об этом, комментируя ночную атаку россиян, заявил Александр Мусиенко, военнослужащий ВСУ, в эфире Radio NV.

"У нас пока нет полноценных эффективных возможностей, чтобы активнее и эффективнее уничтожать пусковые установки на территории Курской и Брянской областей. И фактически враг может подтягивать свои С-400 и запускать по 3–5–8 ракет 3–4 раза в неделю. А комбинированных крупных обстрелов враг может проводить 3–4 в месяц. То есть применять 70–80 ракет во время одной атаки и несколько сотен БПЛА", – сказал Мусиенко.

Эксперт отметил, что особенностью последних атак стало именно использование РФ более широкого спектра ракет, в частности С-400, которые применяются в средствах ПВО.

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"Эти С-400, как правило, оснащаются большим количеством мелких элементов – шрапнелью или осколочными боеголовками, – чтобы нанести как можно больше жертв и потерь. То есть Россия применяет эти ракеты скорее как откровенное оружие террора и геноцида против украинцев с целью деморализации и вызывания паники", – пояснил Мусиенко.

Эксперт отметил, что для противодействия таким ракетам у Украины нет достаточного количества средств ПВО. На этом фоне, отмечает эксперт, Силы обороны ищут способы противодействия таким ударам.

"Сейчас, насколько мне известно, довольно активно ведется поиск решений и их реализации в будущем по уничтожению пусковых установок С-400 и "Искандер" в Брянской, Курской, Белгородской областях, в Таганроге, Воронеже. За июль было уничтожено две пусковые установки такого типа. Работа в этом направлении будет продолжаться, потому что нужно решать вопросы противовоздушной обороны, в том числе путем нанесения ударов по врагу", – отметил Мусиенко.

Ночная атака РФ: что известно

По данным Воздушных сил, в ночь на 1 августа российские оккупанты применили против Украины 35 ракет и 185 БПЛА. Украинские защитники сбили 2 ракеты врага, а также 154 беспилотника.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя эту атаку, подчеркнул, что такой результат зафиксирован из-за нехватки средств для системы Patriot. На этом фоне он в очередной раз подчеркнул потребности Украины в средствах противовоздушной обороны здесь и сейчас.

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