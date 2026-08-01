Такого отчаяния еще не было: нардеп об ударах России по украинскому бизнесу

Экономика Украины несет значительные потери из-за российских ударов.

Ситуация в экономическом секторе значительно ухудшается на фоне российских атак на украинскую логистику и бизнес.

Об этом заявил народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире телемарафона.

"Ситуация значительно ухудшается из-за проблем с логистикой и обстрелов. Я ежедневно встречаюсь с представителями бизнеса и действительно такого отчаяния из-за потерь, из-за потери складских помещений, из-за потери товара и товарных запасов не было с 2022 года. Поэтому экономика на сегодняшний день несет значительные потери", – сказал он.

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Российские атаки на украинский бизнес: что известно

Как сообщал УНИАН, в последнее время Россия усилила атаки на украинский бизнес. В частности, на днях в Винницкой области была атака на отделение "Новой почты". Это стало как минимум десятым ударом оккупантов по объектам компании за последнее время.

А в ночь на 1 августа оккупанты нанесли удар по логистическому складу в Броварах. До этого, в начале лета, Россия атаковала завод "Яготинский для детей" в Броварском районе, в результате чего погибли четыре человека.

Кроме того, по данным издания Financial Times, оккупанты уничтожили сотни АЗС по всей Украине. Журналисты отмечали, что целью таких атак является ухудшение привычного уклада жизни гражданского населения.

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