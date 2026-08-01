РФ нанесла удар реактивным 'Шахедом' по складу в Киевской области: есть погибший и раненые

По словам Чечоткиной, на момент нападения на складе работали 270 человек.

В субботу, 1 августа, реактивный "Шахед" поразил в Киевской области склад Rozetka, сообщила в Facebook совладелица маркетплейса Ирина Чечоткина.

По словам Чечеткиной, на момент атаки на складе работали 270 человек. К сожалению, известно об одном погибшем – мужчину звали Владимир Мельниченко. Еще семеро работников попали в больницу, один из них находится в тяжелом состоянии.

"Мы обеспечим пострадавших и их семьи медицинской, психологической и материальной помощью. К сожалению, ничто не вернет человека к жизни. Все наши мысли и соболезнования семье", – написала Чечеткина.

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Киевская областная прокуратура в Telegram сообщила, что начато расследование. Инцидент произошел около 11:28 в Броварах, Киевской области.

В прокуратуре отметили, что повреждены 13 автомобилей. Прокуроры совместно со следователями и другими правоохранительными органами документируют последствия очередного военного преступления, совершенного вооруженными силами России.

Советник президента Украины Сергей Бескрестнов (Флеш) рассказал на своей странице в Facebook, что это уже второй случай российской атаки на склад Rozetka.

Флеш предположил, что сам склад россиян не интересует, поскольку на крупных складах нет товара. Поэтому он считает, что целью были именно микроавтобусы, которые стояли рядом со складом.

Ночная атака РФ по Киеву 1 августа – что известно

Ранее УНИАН сообщал, что в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщили о 9 погибших в результате российской ночной атаки по Киеву. По последним данным, число раненых в Киеве возросло до 28 человек, среди которых четверо детей. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 17 граждан находятся в стационарных больницах. Также враг атаковал Киевскую область, в результате чего пострадали два человека.

Кроме того, мы писали, что в Минобороны РФ, комментируя удар по Киеву, заявили, что якобы были поражены "военные предприятия", хотя было разрушено множество жилых домов. При этом в ведомстве страны-агрессора ни словом не упоминают о многочисленных человеческих жертвах. В частности, оккупанты заявили об ударе по предприятию, производящему компоненты для изготовления управляемых ракет "Нептун-МД", оперативно-тактических ракет FP-7, -9 и "Гром-2", а также навигационные системы беспилотников FP-1.

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