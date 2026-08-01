Составлен топ-10 лучших игр 2026 года, незаслуженно оставшихся без внимания

Порой именно небольшие проекты от независимых разработчиков оставляют больше эмоций, чем громкие AAA-релизы.

2026 год уже подарил игрокам немало громких релизов – от Resident Evil 9 и Forza Horizon 6 до ремейка Assassin's Creed Black Flag. Но на фоне блокбастеров многие достойные проекты остались практически незамеченными.

Журналисты ScreenRant составили список из десяти лучших игр года, которые заслуживают гораздо большего внимания.

GuildRun – одиночный PvE-автобатлер с элементами роуглайка от бывших авторов Hearthstone. Несмотря на то, что проект пока доступен лишь в формате демоверсии, контента здесь уже хватает на десятки, если не сотни часов.

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Tides of Tomorrow – экспериментальное сюжетное приключение с асинхронным мультиплеером, где решения других игроков напрямую влияют на прохождение. Мир постоянно меняется в зависимости от поступков предыдущих путешественников.

Romeo Is a Dead Man – новая работа Суды51. Игрок берет на себя роль Ромео, который после смерти возрождается с помощью новой супертехнологии и ищет свою пропавшую возлюбленную Джульетту. Игра сочетает динамичный экшен с сюрреалистичным сюжетом, смешивая научную фантастику, хоррор, фэнтези и романтику.

Planet of Lana II: Children of the Leaf – продолжение научно-фантастического платформера про девочку и его ручного робокотика. Разработчики сделали мир еще красивее, улучшили управление и добавили новые испытания.

Reanimal – кооперативный хоррор от создателей Little Nightmares. Главные герои – осиротевшие брат и сестра, которым нужно отправиться сквозь ад, чтобы найти своих друзей. Игру хвалят за напряженную атмосферу, головоломки и дизайн монстров.

Solateria – красиво нарисованная метроидвания из Кореи. Главный герой – воин огня, потерявший память, который отправляется на поиски пропавшего короля в разрушающемся мире. Особенно высоко критики оценили боевую систему с упором на парирования и продуманный дизайн уровней.

Screamer – аркадная гоночная игра, которая сочетает в себе неоновый ретрофутуристический мир, элементы файтинга и визуальный стиль 90-х. Главной особенностью стала уникальная система управления с использованием обоих стиков, требующая высокой точности.

Luna Abyss – шутер от первого лица с элементами bullet-hell, действие которого происходит внутри инопланетной мегаструктуры. Игрок постепенно превращается из обычного бойца в настоящую машину для уничтожения врагов, одновременно преодолевая сложные платформенные секции.

Replaced – 2.5D платформер с экшеном в стилистике киберпанка. Главный герой – ИИ, который застрял в теле человека, и теперь должен узнать зловещие тайны могущественной корпорации.

Crisol: Theater of Idols – мрачный хоррор, который журналисты описывают как смесь BioShock и Resident Evil. Главный герой использует собственную кровь для создания боеприпасов, а действие разворачивается в готической интерпретации Испании, полной жутких существ.

Ранее журналисты выбрали 10 лучших игр в Steam, которые можно пройти за один вечер. Все игры из списка можно пройти за пять часов или быстрее, при этом каждая из них способна подарить яркие эмоции и надолго остаться в памяти.

Также в сети составили топ-5 лучших RPG последних лет. При отборе учитывались не только размеры игрового мира, но и глубина ролевой системы, свобода выбора и влияние решений игрока на происходящее.

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