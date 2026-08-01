Называет себя 'Фарион для молодых': боец ВСУ Евгений Карась обвенчался с актрисой (фото)

Подробностей о личной жизни пары известно немного.

Командир 413-го отдельного батальона беспилотных систем "Рейд" Евгений Карась и актриса театра Cult Екатерина Шведенко обвенчались.

Церемония состоялась 31 июля 2026 года. Радостной новостью поделился лидер политической партии "Братство" Дмитрий Корчинский в Facebook.

"Был сегодня на венчании Евгения Карася (ВСУ) и Екатерины Шведенко (одной из ведущих актрис КУЛЬТ театра). После этого - короткое празднование, и вечером молодые совершили свадебное путешествие на фронт. Все было хорошо", - написал он, поделившись парой кадров с венчания.

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Несмотря на то что Евгений Карась и Екатерина Шведенко не скрывают свои отношения, подробностей о личной жизни пары известно немного. Влюбленные вместе уже больше двух лет – дату начала отношений они отмечают 10 июля. За это время пара успела не только обвенчаться, но и официально оформить свой союз: на опубликованных фото у обоих заметны обручальные кольца.

Стоит отметить, что избранница Евгения Карася Екатерина Швиденко в соцсетях представляет себя не только как актрису, но и как "Фарион для молодых" и "дочкой Корчинского".

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