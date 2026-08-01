Дело не в заботе: почему кассиры проверяют коробку с яйцами перед расчетом

Это правило особенно важно в тех магазинах, где есть кассы самообслуживания.

Если вы регулярно покупаете яйца, то, вероятно, уже сталкивались с тем, что кассир перед расчетом автоматически открывает коробку. На первый взгляд может показаться, что он просто проверяет, не повреждены ли яйца, но на самом деле это делается из соображений безопасности, пишет Marie Claire.

Издание пояснило, что коробка для яиц – одно из известных мест для сокрытия краденных товаров в магазинах. В ней легко спрятать мелкие товары – например, косметику, батарейки или другие мелкие предметы, – которые снаружи не видны.

Именно поэтому во многих магазинах кассирам предписано проверять содержимое каждой коробки для яиц, прежде чем покупатель уйдет.

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Добавляется, что это правило особенно важно в тех магазинах, где есть кассы самообслуживания.

Конечно, это не означает, что всех покупателей считают подозрительными, а лишь то, что магазины пытаются предотвратить один из известных способов кражи.

По мнению специалистов, не только кассирам, но и покупателям целесообразно проверять коробку с яйцами ещё до того, как подойти к кассе.

Одна из причин этого заключается в том, что даже одно треснувшее яйцо может запачкать остальные, поэтому нас может ждать неприятный сюрприз, когда вы распакуете коробку дома.

Издание отмечает, что есть и другой аспект. Хотя это случается редко, но может случиться так, что кто-то спрячет в коробке для яиц небольшой товар.

"Если мы этого не заметим, на кассе можем оказаться в неловкой ситуации, ведь на первый взгляд может показаться, будто мы пытаемся вынести товар без оплаты", – поясняется в статье.

Поэтому стоит потратить несколько секунд, чтобы открыть коробку перед покупкой. Так вы сможете одновременно убедиться, что яйца целые, а также в том, что в упаковке действительно есть только то, что вы хотите приобрести.

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