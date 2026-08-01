Сколько времени нужно коту, чтобы забыть человека: ученые удивили своими исследованиями

Исследователи выяснили, что кошки могут отличить своё имя от слов, которые звучат похоже.

Один из самых распространенных вопросов, который возникает у владельцев кошек, касается того, забудет ли животное их после длительной разлуки. Как пишет Futura, научные данные свидетельствуют о том, что кошки помнят важных для них людей гораздо дольше, чем большинство из нас может предположить.

Что на самом деле запоминают кошки?

В течение долгого времени кошек исследовали гораздо меньше, чем собак, поэтому точные данные о кошачьей памяти остаются ограниченными. Однако те исследования, которые существуют, указывают на один вывод.

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"Исследование 2013 года, проведенное Токийским университетом и опубликованное в журнале "Animal Cognition", показало, что кошки могут распознавать голос своего хозяина среди голосов незнакомцев. Показательно, что они часто распознавали его, не особо реагируя на это, что, возможно, больше говорит об отношении кошек, чем об их памяти", - добавляют в материале.

Уже в 2019 году тот же ведущий исследователь выяснил, что кошки могут отличить своё имя от слов, которые звучат похоже. В то время как исследование Киотского университета 2021 года продемонстрировало, что кошки даже создают воображаемую карту того, где находится их хозяин, опираясь исключительно на звучание его голоса. Другими словами, у кошки есть внутренний образ "своего" человека, а не только смутное ощущение знакомости.

Как долго это длится?

По словам специалистов, нет ни одного исследования, которое бы точно определило "срок годности" кошачьей памяти о человеке, и, скорее всего, вы видели утверждения о том, что память кота длится всего 16 часов. Эта цифра, вероятно, взята из книги по психологии животных 1960-х годов, а современные исследования ее не подтверждают. Поэтому это следует считать мифом, а не фактом.

В то же время эксперты сходятся во мнении, что кошки формируют настоящие долговременные воспоминания, особенно когда к этому присоединяются эмоции. Человек, с которым связаны сильные чувства - тот, кто кормит их, играет с ними или когда-то напугал их у ветеринара, - в большинстве случаев оставляет след в их памяти.

"Похоже, кошки узнают своих хозяев в основном по запаху, голосу и повседневной рутине, а не по лицу. Эти ассоциации могут сохраняться месяцами или годами, а вполне возможно, что и на протяжении значительной части жизни кошки", - добавляют в публикации.

Другие интересные факты о кошках

Ранее ветеринары ответили, сколько времени нужно уделять кошке каждый день. В частности, специалисты советуют выделять в течение дня два-три периода, когда все внимание будет сосредоточено на питомце без отвлечения на телефон или другие дела.

Также биолог объяснил, почему кошки так любят лежать на бетонных плитах. Он отметил, что трение о бетонную плиту доставляет кошкам удовольствие, а также является отличным способом пометить свой запах и территорию.

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