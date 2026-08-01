Украина могла получить израильский 'Железный купол': WP раскрыл, кто сорвал сделку

США уже даже успели выделить на это деньги.

Украина могла получить израильскую систему противовоздушной обороны (ПВО) "Железный купол" в 2023 году. Эту идею продвигал покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Впрочем, по данным The Washington Post, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сорвал эту сделку. По данным издания, тогда Нетаньяху наложил вето на это решение. Основанием для этого послужило соглашение о совместном производстве, которое предоставляет Израилю право последнего слова в вопросе использования системы, хотя батареи уже фактически были оплачены Вашингтоном.

Посольство Израиля в США, отвечая на вопросы журналистов, отметило, что причиной позиции Нетаньяху в отношении передачи Украине системы "Железный купол" был страх Израиля, что "эта технология может попасть к иранцам". В то же время в посольстве подчеркнули, что вместо этого Израиль передал США системы ПВО Patriot для передачи Украине.

Видео дня

Сейчас, как отмечает издание, ряд американских законодателей продвигает идею расширения соглашения о совместном производстве. Предлагается расширить его за пределы противоракетной обороны, охватив такие технологические отрасли, как биологическое оружие, искусственный интеллект, кибербезопасность и системы направленной энергии.

Но пока этот законопроект вызвал серьезные дискуссии в США, поскольку часть законодателей, среди которых произраильские политики из обеих партий, продвигают это решение. В то время как левые демократы и часть правых республиканцев категорически против этого.

"Это ставит под угрозу наш суверенитет и наносит ущерб нашей национальной безопасности, ограничивая наши возможности. Ракетные системы, которые мы хотели передать (Украине, – ред.), были размещены на юго-западе США и финансировались американскими налогоплательщиками, но Израиль наложил на это вето", – заявил сенатор-демократ Крис Ван Голлен.

"Железный купол": что известно

Напомним, в начале июля стало известно, что Израиль впервые в истории экспортировал систему ПВО "Железный купол" в другую страну. Отмечается, что систему отправили в ОАЭ вместе с запасом ракет-перехватчиков. Также в страну отправились израильские специалисты для обслуживания системы.

Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко ранее отмечал, что хотя "Железный купол" и является качественной системой ПВО, однако показатели его сбиваемости остаются примерно на том же уровне, что и в Украине – около 90%. В то же время он подчеркивал, что Израиль достиг такой эффективности на небольшой территории своей страны.

Вас также могут заинтересовать новости: