Математическая загадка со спичками: на поиски решения у вас есть всего 5 секунд

Проверьте свою смекалку с новой математической головоломкой, которая уже заставила тысячи пользователей поломать голову.

Несколько дней назад в сети появился пример, который оказался не по силам многим любителям логических задач. Если вам нравятся сложные испытания, приготовьтесь – это одна из самых непростых вирусных головоломок. Готовы проверить свои способности?

Чтобы справиться с задачей, потребуется максимальная концентрация. Времени на решение совсем немного, поэтому внимательно изучите условие и постарайтесь найти правильный ответ.

Сейчас результат умножения равен нулю, но это неверно. Ваша задача – передвинуть всего две спички, чтобы получить правильное математическое выражение. На решение дается 5 секунд. Время пошло!

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Если решить задачу не удалось, не расстраивайтесь – подобные головоломки отлично тренируют внимание и логическое мышление. Ниже вы найдете правильный ответ и сможете проверить, насколько близки были к разгадке.

Если вам не удалось справиться с заданием, самое время посмотреть правильное решение. Именно оно поможет понять, где была допущена ошибка, и подготовит к новым логическим испытаниям.

Еще головоломки со спичками

Головлоска со спичками: как исправить равенство двуся движениями.

Математическая загадка: надо переставить только одну спичку.

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