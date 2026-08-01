Международное исследование указало на риски, связанные с приватизацией порта 'Усть-Дунайск'

Один из разделов отчета посвящен Андрею Иванову и сети компаний Transship/Craneship, которую авторы связывают с деятельностью в Украине, России и других странах.

Международное исследование "Незаконная торговля в Черном море, связанная с войной в России: International Networks and Policy Options", подготовленное программой "Serious Organised Crime & Anti-Corruption Evidence" при Университете Бирмингема, анализирует связанные с войной незаконные торговые и логистические операции в Черноморском регионе.

Один из разделов отчета посвящен Андрею Иванову и сети компаний Transship/Craneship, которую авторы связывают с деятельностью в Украине, России и других странах. В этом контексте исследователи отдельно обратили внимание на возможные связи структур группы с приватизированным портом "Усть-Дунайск".

В отчете приведены признаки возможного операционного влияния связанных с Ивановим структур на работу порта. Речь идет, в частности, о привлечении Craneship Ukraine к заключению договоров, обработке грузов и кадровому обеспечению, а также о возможной зависимости формального владельца от технических, кадровых и операционных ресурсов группы. Совокупность этих обстоятельств может свидетельствовать о формальной смене компании без фактической потери влияния на хозяйственную деятельность порта.

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Также в исследовании отмечается, что в 2026 году суд в Одесской области разрешил проведение обысков в помещениях, связанных с бизнесом Андрея Иванова. Следственные действия касались проверки его вероятных связей с портом, возможного фактического влияния на его деятельность, а также обстоятельств предполагаемого финансирования приватизации.

Исследование основано на корпоративных реестрах, морских и торговых базах данных, данных AIS, спутниковых снимках и журналистских материалах. В то же время авторы подчеркивают, что отчет не является судебным решением или санкционным актом, а изложенные в нем связи и обстоятельства требуют проверки правоохранительными органами.

После обнародования исследования возникает вопрос: проведут ли украинские государственные органы проверку соблюдения условий приватизации стратегического порта, источников его финансирования и возможных связей компаний, привлеченных к работе предприятия, с бизнесом в России и на временно оккупированных территориях Украины.

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