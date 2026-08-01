В Киеве в результате российского удара повреждено посольство Литвы

Украина выразила солидарность с Литвой.

В результате массированной атаки РФ на Киев посольство Литвы получило незначительные повреждения. К счастью, никто из сотрудников не пострадал. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Российский террор не щадит никого и не соблюдает никаких международных норм, в частности Венской конвенции. Его можно остановить только силой и с помощью достаточных средств противовоздушной обороны", - подчеркнул дипломат.

По его словам, Украина выразила солидарность с Литвой и готова оказать любую необходимую помощь.

Видео дня

"Мы благодарим наших литовских союзников за их мужество и за то, что они были с нами в самые тяжелые времена", - добавил Сибига.

Российский обстрел Киева 1 августа - что известно

Как писал УНИАН, россияне посреди ночи нанесли ракетный удар по Киеву и области, в результате чего погибли 9 человек, а также есть много раненых. Впоследствии в ГСЧС показали ужасающие последствия атаки.

В целом под ударом РФ оказались Соломенский, Дарницкий, Шевченковский и Днепровский районы. В результате атаки произошло много пожаров, в городе - серьезные повреждения.

В то же время в Воздушных силах рассказали о ночной атаке России. По словам военных, из 27 баллистических ракет сбили лишь одну. Кроме того, было зафиксировано 185 ударных БпЛА типа Shahed (в т. ч. реактивных), "Гербер", "Италмас", баражирующих боеприпасов "Бандероль" и дронов-имитаторов типа "Пародия".

Вас также могут заинтересовать новости: