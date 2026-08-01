РФ получила новую партию северокорейских ракет KN-23: эксперт рассказал подробности

В настоящее время возникают вопросы относительно точности этих ракет, подчеркнул Хазан.

Российские оккупанты получили новую партию северокорейских ракет KN-23, часть из них они разместили на складах в Воронежской области, заявил Геннадий Хазан, президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов АОПА Украина, украинский авиатор.

"Точно известно, что KN-23 имеют боевую часть разного веса – от 500 до 1000 килограммов. У них также появилась модификация с боевой частью весом до 4,5 тысячи килограммов. Но это скорее редкость. Есть еще модификация с боевой частью в 2,5 тысячи килограммов, способная лететь на расстояние до 600 километров", – сказал Хазан в эфире"Апостроф ТВ".

Он добавил, что, учитывая дальность поражения, на сегодняшний день под угрозой ударов KN-23 находятся восточная и центральная части Украины на расстоянии до 500 километров от линии фронта или границы с РФ.

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"К ним есть вопросы по поводу точности. Хотя они их совершенствовали, чтобы противодействовать украинским средствам РЭБ, но и наши тоже не сидят сложа руки. Украинские военные постоянно делают все, чтобы минимизировать возможные последствия и точность ракет", – отметил Хазан.

Эксперт также отметил, что ежемесячные поставки ракет из КНДР в РФ не превышают показатели производства российского ВПК.

"Они могут получать где-то от 10% до 20% от общего количества ракет, производимых на сегодняшний день Российской Федерацией, в рамках месячного объема производства. Мы должны понимать, что КНДР не выпускает их 100500 миллиардов миллионов. То есть в первый раз могут дать 15–20 штук, потом еще. Но мы должны понимать, что это не позволит россиянам удвоить или утроить количество ракет, которыми они обстреливают Украину", – отметил Хазан.

Напомним, ранее начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что РФ могла впервые за долгое время использовать северокорейские ракеты KN-23 для удара по Украине. По его словам, речь идет об атаке оккупантов в ночь на 30 июля.

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