Škoda Group объявила о масштабном ребрендинге: повлияет ли это на автомобили

На рынке назревает тотальная революция.

Škoda Group делает ставку на полный ребрендинг. Хотя процесс начинается уже сейчас, он должен завершиться не позднее июня 2029 года. Об этом пишет moto.pl.

"Информация о масштабном ребрендинге Škoda, несомненно, стала большой неожиданностью для рынка. Однако здесь следует внести некоторое уточнение. На этот раз речь идет не о Škoda как производителе автомобилей, а о Škoda Group и Škoda Transportation. Это предприятие, которое занимается разработкой, производством и продажей трамваев, троллейбусов, локомотивов и поездов метро", - уточнили в материале.

У Škoda Group есть конкретный план. Она хочет разработать новую концепцию бренда, изменить торговое название и визуальную идентификацию. Поэтому на рынке готовится тотальная революция. Чешская компания понимает это, поэтому исходит из того, что этот процесс будет длительным.

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Отмечается, что ребрендинг Škoda Group должен завершиться к июню 2029 года, чтобы бренд успел к своему 170-летнему юбилею, поскольку инженерные заводы были основаны в 1859 году.

"Новая идентичность должна напоминать о чешской промышленной традиции и в то же время способствовать международному развитию группы", - подчеркивает компания.

Таким образом, ребрендинг должен стать обзором того, чего удалось достичь за почти 200 лет, а также подготовить предприятие к предстоящим годам вызовов.

"Наше название изменится, но самое главное останется неизменным: наши сотрудники, техническая компетентность, качество и стремление к дальнейшему развитию современного общественного транспорта", - подчеркнул Петр Новотный, президент Škoda Group.

Изменится "Škoda", но не "Škoda Auto"

Следует отметить, что автомобильная "Škoda" тоже когда-то принадлежала этой компании. Она была выкуплена ею в 1925 году, и именно отсюда происходит название автомобильного бренда. Однако сразу после падения коммунизма производитель решил продать подразделение, занимавшееся производством автомобилей.

Отмечается, что с 1991 года акции Škoda Auto постепенно выкупал немецкий концерн Volkswagen Group. В настоящее время производитель легковых автомобилей полностью принадлежит именно ему. Поэтому ребрендинг не коснется автомобильной части Škoda, поскольку у нее другой владелец.

Škoda Group является одним из лидеров рынка общественного транспорта в Европе. Именно транспортные средства этой марки эксплуатируются, в частности, в варшавском метро. Группа насчитывает около 10 тысяч сотрудников и имеет производственные предприятия, в частности, в Чехии, Финляндии и Турции. Сегодня Škoda Group принадлежит чешской инвестиционной группе PPF, которая ведет деятельность в 25 странах. Стоимость её активов составляет 44,1 млрд евро, а число сотрудников достигает 47 тысяч.

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