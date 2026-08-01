Война, засуха и Эль-Ниньо: рынок продовольствия попал в 'идеальный шторм', – Bloomberg

Мировые цены на зерно выросли на 10% только за июль, а ситуация далека от улучшения.

Эскалация войны в Украине, затяжная жара в Европе и климатическая аномалия в Тихом океане угрожают стабильности мирового продовольственного рынка, что может привести к ускорению потребительской инфляции. Об этом пишет Bloomberg.

Самой большой проблемой автор публикации считает именно ситуацию вокруг Чёрного моря. Россия и Украина обеспечивают более четверти мировой торговли пшеницей, почти две трети экспорта подсолнечного масла и около 10% мировых поставок кукурузы. В последнее время обе страны активизировали удары по зерновой инфраструктуре и судоходству. В частности, Россия атаковала суда у побережья Украины, тогда как удар украинских беспилотников повредил инфраструктуру российского порта Тамань.

"Это вновь разжигает опасения относительно стоимости продовольствия и поставок в страны, которые стали зависимыми от импорта недорогого черноморского зерна", – пишет Bloomberg.

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Мировые цены на пшеницу уже резко взлетели из-за эскалации войны в Украине. В течение июля котировки выросли более чем на 10%, что может стать самым большим месячным скачком с 2024 года.

Однако, как отмечается в публикации, проблемы не ограничиваются только войной. Другие ведущие аграрные регионы также сталкиваются с экстремальными погодными условиями, а также с подорожанием топлива и удобрений из-за затяжного кризиса вокруг Ирана, что усиливает финансовое давление на фермеров.

По данным Bloomberg, из-за продолжительной волны жары, засухи и масштабных лесных пожаров в Европе ожидается самое значительное за десятилетие сокращение производства зерновых в этой части мира. Кроме того, засушливая погода угрожает урожаю пшеницы в Австралии – также одному из крупнейших экспортеров продовольствия.

Однако под ударом находится не только пшеница. Более половины планеты в значительной степени зависит от урожая риса. А из-за усиления климатического явления Эль-Ниньо в этом году производство этой культуры оказалось под угрозой во Вьетнаме, на Филиппинах и в Индии – крупнейшем мировом производителе и экспортере риса.

Экспорт зерна из Украины

Как писало УНИАН, Россия усилила атаки на украинские порты, через которые проходит 90% экспорта зерна и масличных культур, что грозит катастрофическими последствиями для аграрного сектора. Несмотря на прогнозируемый урожай в 81 млн тонн, экспорт уже сократился на четверть, а количество атак может сделать ситуацию критической.

Премьер Сергей Корецкий предупредил, что глобальные перебои с экспортной логистикой могут вызвать инфляционное давление на мировую экономику в размере 60–150 млрд долларов в год. Вместе с тем, по его словам, невозможность экспортировать зерно приводит к снижению цен внутри Украины.

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