Охотники ледникового периода были придирчивы в отношении охоты на мамонтов: в чем причина

Древние люди охотились на мамонтов, используя рельеф местности в своих интересах.

Охотники ледникового периода тщательно выбирали, на каких шерстистых мамонтов охотиться для получения пищи и одежды. Об этом говорится в новом исследовании, передает The Independent.

"Эти гиганты были излюбленной добычей доисторических людей в Евразии и Северной Америке, ведь одно животное давало большое количество мяса и жира. Его шкуру также можно было использовать для изготовления одежды. Из костей и бивней изготавливали орудия труда, оружие и предметы искусства. А самые крупные кости можно было использовать в качестве строительного материала", - напомнили в материале.

Ученые выяснили, что охотники были очень разборчивы в выборе мамонтов, на которых охотились. Используя генетические данные, полученные из костей, найденных на 11 археологических памятниках в Польше, Австрии, Чехии и Германии, исследователи обнаружили, что они убивали преимущественно самок мамонтов.

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"Примерно 70 % мамонтов, кости которых были исследованы из этих мест скопления, составляли самки, а 30 % - самцы. Для сравнения: 66 % костей мамонтов, найденных в естественных условиях, принадлежали самцам, а 34 % - самкам", - уточняет издание.

В частности, ведущая авторка исследования Ханна Мутс подчеркнула:

"Одной из возможных причин является то, что если шерстистые мамонты жили в стадах, возглавляемых самками, как современные слоны, то эти группы, вероятно, перемещались по местности более предсказуемым, сезонным образом. Сегодня стада самок слонов имеют относительно стабильные ареалы обитания и схемы перемещения, тогда как взрослые самцы ведут более одиночный образ жизни и часто бродят по гораздо более обширным территориям. Эта предсказуемость, возможно, позволяла людям ледникового периода легче и чаще находить стада, возглавляемые самками".

Такие стада, скорее всего, были матриархальными и состояли из взрослых самок и молодых особей обоих полов.

"Можно также предположить, что было бы легче выследить стадо с молодыми особями, поскольку самки не хотели бы убегать", - отметила эволюционный генетик Центра палеогенетики и одна из старших авторов исследования Лав Дален.

По её словам, самки мамонтов в основном были меньше самцов, поэтому их, возможно, было легче убить. Взрослый самец весил до 6 тонн и имел рост в холке около 3,4 метра, тогда как взрослая самка - около 4 тонн и 2,9 метра.

Также ученые выяснили, что, вероятно, сам ландшафт использовался против мамонтов - охотники загоняли их в ловушки или к природным опасностям, таким как скалы или болота.

"Я считаю, что древние люди, вероятно, охотились на мамонтов, используя рельеф местности в своих интересах. Например, я могу представить, как они использовали такие особенности ландшафта, как грязь или болота, чтобы обездвижить животных перед тем, как атаковать их копьями, дротиками или стрелами", - отметил эволюционный генетик Центра палеогенетики и один из старших авторов исследования Дэвид Диес-дель-Молино.

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