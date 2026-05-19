Нацбанк оштрафовал 'Укрпочту' на космическую сумму: какая причина

Национальный банк Украины оштрафовал "Укрпочту" на 1,7 млн грн за нарушение требований законодательства на платежном рынке.

Как сообщили в НБУ, компания не обеспечила надлежащую работу системы корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками при предоставлении финансовых платежных услуг.

Нарушения выявили по результатам безвыездного надзора и инспекционной проверки по состоянию на 1 ноября 2025 года. Речь идет о несоблюдении требований закона "О платежных услугах" и нормативов НБУ относительно системы управления финансовыми платежными учреждениями.

Решение о штрафе 18 мая принял Комитет НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков и платежной инфраструктуры. "Укрпочта" должна уплатить штраф в течение пяти рабочих дней после получения решения регулятора.

Конфликт "Укрпочты" и НБУ

Между "Укрпочтой" и Национальным банком Украины сейчас продолжается регуляторный конфликт. НБУ налагал на почтового оператора штрафы за нарушения на платежном рынке, непредставление данных и отказ предоставить протоколы наблюдательного совета, а "Укрпочта" оспаривает это в судах.

Так, 17 марта Национальный банк Украины оштрафовал "Укрпочту" на 255 000 грн за нарушение требований законодательства на платежном рынке из-за непредставления регулятору информации / документов, запрашиваемых в соответствии с установленными Нацбанком требованиями в установленные сроки.

27 марта "Укрпочта" сообщила об уплате штрафа в полном объеме, однако заявила, что категорически не согласна с основаниями его применения и будет обжаловать соответствующее решение регулятора в судебном порядке.

Оператор подчеркнул, что регулятор наложил штраф "за невыполнение явно незаконного требования, поскольку оно предусматривало предоставление информации и документов, не касающихся сферы деятельности НБУ" и относящихся к компетенции акционера "Укрпочты" – Министерства развития общин и территорий Украины.

Тогда же в НБУ заявили об "отсутствии в АО "Укрпочта" надлежащих систем корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками". В заявлении говорится, что "системный характер нарушений в течение 2024–2026 годов ставит под сомнение качество корпоративного управления в компании и профессиональную компетентность ее руководителя – генерального директора Игоря Смилянского".

30 марта генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский отреагировал на заявления НБУ, заявив, что обвинения являются безосновательными. В своем посте он заявил, что Нацбанк, по его мнению, выходит за пределы своих полномочий, ведь делает такие выводы без решений суда. Также он отверг оценки регулятора относительно риска дефолта "Укрпочты", подчеркнув, что компания завершила четвертый квартал с прибылью и имеет капитал в несколько миллиардов гривен.

31 марта председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отреагировал на ситуацию, отметив, что "личный конфликт между Пышным и Смилянским явно перешел допустимые границы", и комитет запросит объяснения у сторон.

Новости "Укрпочты"

В 2023 году в "Укрпочте" сообщали, что хотят получить банковскую лицензию для предоставления расширенного перечня услуг гражданам.

В июне 2025 года Верховная Рада приняла во втором чтении закон, который позволит создать банк на базе "Укрпочты". Он предусматривает введение нового вида банка – банка финансовой инклюзии, осуществляющего деятельность на основании ограниченной банковской лицензии.

В феврале гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский заявлял, что после запуска собственного банка "Укрпочты" пенсионеры смогут получать краткосрочные кредиты.

