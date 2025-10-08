Среди оштрафованных учреждений оказались "Ощадбанк" и популярный сервис iPay.

Национальный банк в сентябре наказал три банка и 10 небанковских финучреждений в Украине, наложив на них многомиллионные штрафы.

Как сообщила пресс-служба регулятора, финансовые организации попали под раздачу за нарушение финансового мониторинга и валютного законодательства.

В частности, НБУ оштрафовал "Асвио Банк" на 7,7 миллиона гривень за ненадлежащую проверку клиентов. Кроме этого, штраф в 1 млн грн регулятор выписал банку за нарушение требований о подаче информации о потенциальном отмывании средств. Еще 400 тыс. грн банк должен выплатить за нарушение требований валютного надзора.

Недостаточно, по мнению регулятора, проверял новых и существующих клиентов и "Мотор-Банк", который был оштрафован на 6,2 млн грн. Также его наказали за несвоевременное представление в Нацбанк документов о выполнении требований в сфере противодействия отмыванию средств. Другой штраф на 51 тыс. грн этому учреждению был назначен за непредставление НБУ информации о валютных операциях клиентов на отчетную дату.

Штраф получил также государственный "Ощадбанк" - финансовое учреждение должно уплатить 500 тысяч гривень за то, что нарушило сроки подачи дополнительной информации на запросы специально уполномоченного органа.

Кроме того, штрафы и письменные предостережения получили 10 финансовых небанковских учреждений. В частности, ООО "УПР" (популярный сервис іРау) было оштрафовано на 16,6 млн грн за нарушения в сфере финансового мониторинга. Ряд других учреждений получили штрафы от 51 тыс. грн до 595 тыс. грн.

Штрафы для финансовых учреждений в Украине - последние новости

В июне финансовый партнер "Новой почты" платежная система NovaPay получила решение Национального банка о штрафе в размере 90 млн грн. Как сообщила пресс-служба компании, большая часть замечаний регулятора касалась совершенствования системы финансового мониторинга клиентов.

В результате сервис NovaPay с 1 июня установил новые лимиты для онлайн-оплат и денежных переводов, которые будут определяться индивидуально для каждого пользователя. Для избежания таких ограничений необходимо зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель (ФЛП).

Сообщалось, что некоторым предпринимателям и постоянным клиентам "Новой почты" уже начали поступать письма и звонки, что уже с 1 июня физические лица смогут отправлять наложенным платежом не более 5 посылок в месяц, а общая сумма таких отправлений не сможет превышать 30 тысяч гривен.

В компании "Новая почта" объяснили, что речь идет исключительно о посылках с наложенным платежом, за которые отправитель ожидает возврата средств от получателя. Обычных посылок новые ограничения не касаются.

