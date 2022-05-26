Представитель ЕС не объяснил, почему третья по величине экономика мира заморозила так мало активов Центробанка РФ.

Страны Европейского Союза заморозили около 23 миллиардов евро (24,5 миллиарда долларов) активов Центрального Банка России.

Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, впервые назвав цифру, которая, как ожидалось, будет намного выше, пишет Reuters.

По его словам, согласно информации, которую Европейская комиссия собрала от 27 правительств ЕС, из этих замороженных активов лишь менее одной десятой находится в ЕС.

Чиновник ЕС сказал, что с начала войны в Украине в феврале в ЕС было заморожено около 23 миллиардов евро. Отмечается, что эта цифра меньше 100 миллиардов долларов, замороженных США.

Кроме того, страны ЕС также заморозили около 10 миллиардов евро материальных активов, таких как яхты и виллы, связанные с приближенными к Кремлю олигархами и чиновниками, добавил Рейндерс.

Он не объяснил, почему третья по величине экономика мира заморозила так мало активов Центробанка РФ. Он также отказался сообщить, все ли правительства ЕС сообщали о замораживании активов.

Reuters отмечает, что многие правительства ЕС традиционно были осторожны в полном исполнении санкций ЕС, и некоторые из них отказались публично говорить, заморозили ли они российские активы.

Заморозка золотовалютных резервов России

После вторжения в Украину против России были введены санкции. В частности, было заморожено примерно половину из около 640 миллиардов долларов в золотовалютных резервах РФ. Заморозка резервов привела к проблемам с выполнением Россией обязательств, в том числе долговых.

В начале апреля США запретили правительству России уплатить держателям своего суверенного долга более 600 миллионов долларов из замороженных резервов в американских банках. Ранее Министерство финансов США позволяло российскому правительству использовать замороженные средства для осуществления купонных платежей по суверенным долгам, номинированным в долларах, в каждом отдельном случае.

Вскоре Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, потому что предложила держателям облигаций выплаты в рублях, а не в долларах. Ожидалось, что если до 4 мая Москва не осуществит выплаты, то полный валютный дефолт стал первым для России более чем за столетие, когда Ленин отказался от облигаций, выпущенных царским правительством.

Впрочем, тогда России удалось избежать дефолта по внешнему долгу в иностранной валюте за 11 часов до окончания льготного периода. По данным Bloomberg инвесторы начали получать выплаты в долларах по двум выпускам суверенных еврооблигаций, которые должны были быть погашены до 4 апреля, но в отношении которых действовал 30-дневный льготный период.

25 мая истек срок действия лицензии США, которая позволяла России осуществлять выплаты по обслуживанию части ее государственного долга, и тем самым предотвратить дефолт по государственному долгу. В Минфине США сообщили, что не будут продлевать действие этой лицензии.

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