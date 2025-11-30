Ограничения потребления применяются из-за последствий атак России.

В Украине в понедельник, 1 декабря, будут применяться меры ограничения потребления. Энергетики напомнили, что время и объем могут меняться.

В "Укрэнерго" отметили, что причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

Так, для населения будут действовать графики почасовых отключений с 00:00 до 23:59 - объемом от 0,5 до 3 очередей. В то же время для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности с 00:00 до 23:59.

"Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - предупредили энергетики.

Ситуация в энергетике Украины - последние новости

В "Укрэнерго" ранее сообщили, что при условии отсутствия новых обстрелов энергетики графики отключений для большинства регионов Украины могут смягчить. Впрочем, повезет не всем, ведь есть регионы, которые больше пострадали в результате вражеских атак.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, массированные атаки по энергетической системе Украины не влияют на ситуацию на фронте.

Так, в ночь с 28 на 29 ноября враг нанес массированный ракетно-дроновой удар по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. В результате ударов без света остались более полумиллиона потребителей.

