Хакеры Anonymous опубликовали 28ГБ информации Центрального банка РФ.

Хакерская группировка Anonymous, выступившая на стороне Украины в войне, развязанной президентом РФ Владимиром Путиным, взломали сайт Центробанка России.

Об этом они сообщили в своем Twitter.

Хакеры Anonymous опубликовали 28ГБ информации Центрального банка РФ: все транзакции.

"Мы разослали эти документы по разным точкам интернета. Если документы будут подвергнуты цензуре, мы будем делиться ими по другим ссылкам", - сказано в сообщении.

Отметим, что Центральный банк РФ (Банк России) является главным эмиссионным и денежно-кредитным институтом государства-агрессора.

Взломанные файлы Центробанка РФ:

Части 1-9.

Часть 10.

Также Anonymous слили базу Центробанка РФ и записали обращение к Путину.

"Сейчас мы публикуем тысячи документов Центробанка РФ, всевозможные транзакции, указы, доклады. Люди узнают, какая на самом деле экономика РФ. Декларации, корреспонденция, торговые соглашения, подписанные с другими странами, секреты твоих олигархов. Твои конфиденциальные видео и приложения, которые ты используешь. Мы – в твоем дворце, мы – там, где ты ешь, мы – за твоим столом, мы – там, где ты спишь", - сказано в видео.

Как сообщал УНИАН, ранее хакеры опубликовали базу данных крупнейшей в мире пищевой компании Nestle, которая отказалась уходить с рынка России несмотря на войну в Украине.