К счастью, семья артистки не пострадала.

Во время массированного обстрела Украины Российская Федерация попала в дом украинской актрисы Славы Красовской ("Женский доктор. Новая жизнь", "Крепостная").

Женщина рассказала в своем Instagram-аккаунте, что в результате "прилета" ее семья и квартира не пострадали, однако разрушенная часть здания вызывает у нее ужас. Она поблагодарила все специальные службы за сверхбыстрое реагирование и устранение последствий обстрела:

"Я - еще одна ваша близкая знакомая, во дворе которой развернута полицейская палатка, а дом обнесен лентой, под окнами - стекло, строительный мусор и обломки здания. Я - еще одно ваше напоминание о том, что не стоит пренебрегать своей безопасностью и игнорировать сигналы тревоги, однако нужно непрерывно донатить на нашу победу".

Как известно, в ночь на 29 ноября российская оккупационная армия в очередной раз выпустила по Украине десятки ракет и сотни дронов различных типов. В Киеве раздавались громкие взрывы, известно о раненых и погибших.

