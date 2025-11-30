Певец уже длительное время не состоит в отношениях.

Известный украинский певец Вадим Олейник впервые за долгое время заговорил о личной жизни. В частности, он признался, что уже длительный период не состоит в отношениях.

В интервью Славе Демину артист рассказал, что год назад разошелся со своей избранницей Софией. Он не стал раскрывать детали, отметив лишь, что остался в хороших отношениях с бывшей.

"Уже год не в отношениях. Инициаторами мы были вдвоем. Так случилось, что наши дороги разошлись. Но мы в очень хороших отношениях остались - как друзья, как люди, которые любили друг друга, хорошо проводили время. Я только с благодарностью и уважением отношусь к ней", - подчеркнул Олейник.

В то же время певец добавил, что пока не ищет новых отношений. Хотя Вадим и планирует в будущем иметь семью и детей, сейчас у него такой цели нет - он больше сконцентрирован на развитии своей карьеры.

"Конечно, я хочу жениться как и все люди, которые ищут настоящей любви, хотят семью, детей. Конечно, да! Это правда! Но сейчас я не ставлю себе цель, что мне нужно кого-то найти для того, чтобы жениться", - отметил победитель "Фабрики звезд".

К слову, недавно Вадима Олейника подозревали в романе с победительницей "Холостяка-13" Инной Белень, ведь пара неоднократно публиковала совместные фото. Девушка ответила на эти слухи.

