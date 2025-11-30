Путин не изменил своей радикально максималистской позиции, поэтому ни один разумный мирный план его не устроит.

На следующей неделе спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф повезет в Москву согласованный с Украиной "мирный план". Однако нет никаких причин считать, что Россия пойдет на разумные уступки и согласится закончить войну. Об этом в своем блоге пишет австралийский генерал в отставке, военный обозреватель Мик Райан.

Он в частности анализирует пресс-конференцию российского диктатора, которую тот дал на этой неделе. В своем выступлении Путин в частности похвастался больше мнимыми, чем реальными успехами на фронте, рассказал о нелегитимности Зеленского, а также заявил, что американский мирный план может стать "основой для будущих соглашений", но "сейчас неуместно говорить о каких-либо окончательных версиях, поскольку их не существует".

По мнению Райана, эти комментарии не похожи на мнение человека, "который готов идти на компромисс" ради окончания войны.

Видео дня

"Комментарий о том, что новое мирное предложение станет основой будущих соглашений, означает, что сроки Путина по завершению войны не совпадают со значительно более короткими сроками Трампа. А его комментарии продолжают ключевые стратегические месседжи России о нелегитимности правительства Украины, прогрессе России в войне и отсутствии угрозы со стороны России для Европы", - пишет аналитик.

По мнению Райана, единственный прогресс в комментариях Путина - это о том, что он научился использовать в публичных заявлениях "более рассудительный язык", чтобы не провоцировать Трампа на увеличение поддержки Украины. В то же время обозреватель не видит признаков готовности диктатора к уступкам в своих целях войны против Украины.

"Путин не изменил своей главной цели войны, которой является покорение Украины. Ни одно деловое соглашение с Трампом и его представителями (о послевоенном сотрудничестве РФ и США - УНИАН) этого не изменит", - убежден Мик Райан.

"Мирный план" для Украины: последние новости

Как писал УНИАН, сегодня в Майами проходит второй раунд переговоров Украины и США по американскому "мирному плану", представленному на прошлой неделе. Ровно неделю назад в Женеве уже удалось устранить большинство противоречий в позициях Киева и Вашингтона. Сегодня стороны надеются достичь окончательного консенсуса.

Ожидается, что согласованную теперь уже американо-украинскую версию "мирного плана" передадут Кремлю. В начале следующей недели, вероятно, уже в понедельник спецпреставитель Трампа Стив Уиткофф лично передаст ее Путину.

