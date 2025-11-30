Атрибуты роскоши в прошлом веке были похожими на современные.

Состоятельные люди были, есть и будут всегда, однако признаки зажиточного человека меняются от эпохи к эпохе. То, что считается богатством сейчас, сто лет назад воспринималось, как несбыточная фантазия из книг Брэдбери, а через сто лет, скорее всего, будет в каждом доме. Тем не менее, людей естественным образом тянет к прошлому, поэтому разберемся, кого можно было бы назвать состоятельным человеком в прошлом веке.

Кто был самым богатым человеком 100 лет назад

Авторы издания Grunge рассмотрели эпоху "ревущих двадцатых" и выяснили, что наиболее распространенных стереотип ныне живущих людей о прошедшей эпохе - высокий уровень зажиточности населения. Благодаря таким фильмам как "Великий Гетсби" создается впечатление, что в роскоши купались практически все, особенно в США.

На самом деле, это не совсем так - для того, чтобы понимать, кто был самым богатым человеком 20 века и что вообще означало "быть богатым", необходимо окунуться в атмосферу прошлого столетия. В период развития экономики и технологического прогресса увеличить свое состояние могли только те люди, которые имели источники дохода в разных нишах. Богатые становились еще богаче, а люди из среднего класса и ниже еле-еле сводили концы с концами.

Например, к 1928 году 1% самых богатых семей США получал почти четверть всего дохода до вычета налогов, в то время как 90% самых бедных - лишь чуть больше половины. В то время более 40% американцев жили менее чем на 1500 долларов в год (что в сегодняшних деньгах составило бы чуть больше 27 000 долларов).

Честный взгляд на 20-е доказывает, что основной отличительной чертой эпохи стал один простой факт - высокая доля национального дохода доставалась самым богатым, а уровень жизни остальных слоев населения практически не менялся.

По данным Grunge, в 2025-м году чуть более 57 000 000 человек можно назвать миллионерами, и около половины из них живут в США. Для сравнения, в 1928-1929 годах в Великобритании было всего около 319 человек с таким статусом. Справедливости ради стоит заметить, что понятие "миллиардер" тогда не существовало, но первым богачом, ставшим им, стал Джон Рокфеллер.

9 сентября 1916 года стоимость его акций, принадлежащих Standard Oil Company, превысила 1 миллиард долларов. С поправкой на инфляцию это соответствует примерно 30,6 миллиарда долларов по сегодняшним меркам. К концу жизни Рокфеллера в 1937 году его состояние, по имеющимся данным, достигло около 1,4 миллиарда долларов, что составляло около 1,5% ВВП США того года. Некоторые историки, однако, оспаривают это утверждение. Биограф Рокфеллера Рон Черноу утверждает, что состояние нефтяного магната достигло своего пика - примерно на 100 миллионов долларов меньше миллиарда - тремя годами ранее.

Другие эксперты указывают на Генри Форда как на первого настоящего обладателя титула "Самый богатый человек Америки" в 20-х. В 1927 году газета "Нью-Йорк Таймс" даже назвала Форда "первым миллиардером в истории".

Кто был самым богатым человеком 20 века и как он жил

Нет никаких сомнений, что и Рокфеллер, и Форд входили в число богатейших людей мира в 1920-х годах. Однако не только признанные миллиардеры, но и просто "неприлично богатые" люди создавали для себя особый уровень комфорта.

Дома, питание, прислуга

Богачи жили в таунхаусах или роскошных особняках, часто строили несколько резиденций, чтобы менять место жительства, спасаясь от знойной жары или холодной зимы.

В целом, то, что считается богатством сейчас, указывало на состоятельность людей и тогда - финансисты, промышленники и бизнесмены могли позволить себе не только красивые дома, но и качественное питание. Многие респектабельные отели Нью-Йорка обслуживали своих гостей на высшем уровне, подавая изысканные дорогие блюда. Кроме того, элита США имела возможность употреблять спиртные напитки в закрытых клубах даже во время сухого закона.

Практически у каждого зажиточного американца в доме была прислуга - с проживанием или без. Интересно, что спрос на такой персонал вырос после Первой мировой войны, а в начале 20-х каждый четвертый "помощник по дому" из десяти был афроамериканцем.

Развлечения

Стремительное развитие технологий в "ревущих двадцатых" позволило богачам использовать новомодные устройства. В тот момент, когда среднестатистический американец мог послушать музыку только по радио, состоятельные люди посещали частные вечеринки, балы и спортивные состязания в загородных клубах. У представителей высшего класса также была возможность попасть в закрытый клуб. Члены таких сообществ часто развлекали себя охотой, игрой в гольф или теннис, а также другими вариантами досуга.

Одежда

Одежда также была одним из атрибутов богатого человека - состоятельные американцы шили одежду на заказ, выбирали наряды "от кутюр", руководствуясь последними модными тенденциями. Наличие вещей из премиальных, на то время, материалов - тонкого шелка и качественной шерсти - были явным признаком принадлежности девушки к высшему классу. Мужчины же носили костюмы из твида, шерсти или фланели. Кроме того - если у человека, вне зависимости от пола, была шуба из натурального меха, это также говорило о его финансовой состоятельности.

Автомобили

Городская жизнь 20-х годов требовала от американцев пересаживаться на автомобили и, в принципе, позволить себе какое-никакое средство передвижения могли многие. Однако самые богатые люди того времени тратили деньги на большие, мощные автомобили класса люкс. Популярностью среди элиты пользовалось авто "таун-кар" - водительская часть машины была открыта, а пассажирская закрыта.

Такой дизайн подчеркивал своеобразную "пропасть" в статусах между прислугой и владельцем авто, что добавляло несколько цифр к стоимости "таун-кара". В целом, богатые люди Америки, покупая машину, чаще всего обращались к таким производителям как Rolls Royce, Packard, Pierce-Arrow, Cadillac, Mercedes, Maybach и Duesenberg.

Важно понимать - вне зависимости от того, кто был самым богатым человеком 20 века и как себя вел, многих "звезд" прошлого столетия буквально смыло волной Великой депрессии. В 1929-м крах своих империй видели тысячи бизнесменов, некоторые из них даже сводили счеты с жизнью, оставляя своим наследникам лишь многомиллионные долги.

