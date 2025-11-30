Идеальный 'середняк': эксперты выбрали 5 самых сбалансированных смартфонов 2025-го

В перечень вошли устройства от Xiaomi, OnePlus, Oppo и Nothing.

Основная сложность при покупке смартфона среднего класса заключается в обилии вариантов на рынке. Эти аппараты обычно предлагает оптимальное сочетание мощности и стоимости, а по некоторыми характеристикам даже превосходят более дорогие флагманы.

Специалисты портала GizChina проанализировали среднебюджетный рынок смартфонов и выбрали 5 лучших Android'фонов, которые сейчас продаются в районе $400 или 17 000 в грн.

Nothing Phone 3a Lite. Устройство получило 120-герцовый AMOLED-экран на 6,77 дюйма, быстрый процессор Dimensity 7300 Pro, 8 ГБ памяти "в базе", а основная 50-мегапиксельная камера делает четкие снимки при хорошем освещении. Кроме того, гаджет выделяется своим уникальным внешним видом.

Poco X7 Pro. Главная фишка этого смартфона – процессор Dimensity 8400 Ultra, который превосходит некоторые чипсеты в телефонах вдвое дороже. Также у девайса при себе корпус с защитой по стандарту IP69, 1,5K OLED-экран и мощный аккумулятор 6550 мАч с быстрой зарядки 90 Вт. За свою цену это достойный "все‑в‑одном" вариант.

OnePlus Ace 6. Батарея этого среднебюджетника имеет емкость 7800 мАч. За последние десятилетия на рынке не было таких мощных аккумуляторов, отмечают специалисты. Кроме того, он поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт – редкость для смартфонов, особенно в этом ценовом диапазоне.

Redmi Note 14 Pro. У этой модели нет какой-то одной выдающейся фишки Вместо этого он отлично справляется со всем: его 1,5K OLED-экран яркий и красочный, корпус имеет полноценную защиту от влаги по стандарту IP68, а чип Dimensity 7300 Ultra отлично подходит для повседневных задач и легких игр. Кроме того, он представлен в приятных цветах, похожих на кожу.

Oppo Reno13 F. Этот девайс авторы советуют любителям поснимать. Его основной 50-Мп сенсор оснащен оптической стабилизацией изображения, что очень помогает при слабом освещении. Чип Snapdragon 6 Gen 1 – не лучший выбор в этом сегменте, но он позволяет запускать большинство приложений без особых задержек.

Если бюджет поменьше, эксперты протестировали и собрали топ-5 телефонов на рынке стоимостью до $200. Эти устройства предлагают современный дизайн, быстрый экран, плавную ОС и даже поддержку 5G, при этом не экономя на качестве.

Меж тем эксперты определили самый автономный в мире смартфон – это не iPhone или Xiaomi. При средней нагрузке устройство выдержало рекордные 21 час и 57 минут.

