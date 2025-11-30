В замкнутом пространстве у россиян были галлюцинации и нервные срывы.

Российские оккупанты "Скаут" и "Давлет", которые сдались в плен ВСУ на Константиновском направлении, рассказали, как более двух суток ползли по канализационной трубе, чтобы развернуть для "картинки" триколор. Видео с допросом пленных обнародовала 12-я бригада специального назначения "Азов"

"Почему россияне так любят канализацию? Это рассказ о подземных санках, "флаговтике" любой ценой и бесконечных "мясных" штурмах. А также о человечном отношении к пленным со стороны азовцев, которые стремятся вернуть своих собратьев неволе", - объяснили в бригаде.

Павел Николаев (Давлет) рассказывает, что "повелся на контракт как глупый щенок". Солдат, 1989 года рождения, служил в составе 150 дивизии.

По его словам, когда выяснилось, что всех определяют в штурмовики, среди российских солдат началась паника. Особенно испугались возрастные мужчины, потому что поняли, что их определили в смертники. Как рассказал Давлет, они получили приказ пробраться в тыл ВСУ по канализационной трубе. Передвигались они по пояс в воде по трубе, диаметром 90 см. Ориентироваться в ней просто невозможно, передвигались 2,5 дня, на тележках. Спали за все время полтора часа.

"Это ад... Пока ползли в трубе, потеряли все. Рюкзаки были порезаны о сталактиты, разгрузки пострадали, все гранаты были потеряны там, причем с запалами", - говорит солдат.

Как рассказал россиянин, у него была галлюцинация: казалось, что над ним - звездное небо.

Евгений Латухин (Скаут), 2002 года рождения, попал на фронт по инициативе своей матери, которая якобы была уверена, что он будет служить на территории РФ. Он рассказал, что в трубе у него произошел нервный срыв:

"У меня началась истерика. Потому что ты не знаешь, сколько назад, сколько вперед... Нет воды (питьевой - УНИАН), заканчивается еда. Позади тебя ползет еще человек 10, которые тебя подгоняют. Сыро, холодно, ветер продувает".

Скаут объяснил, что единственное, на что он надеялся - не умереть в трубе.

Когда оккупанты доползли до "точки" назначения, они еще некоторое время передвигались по открытой местности. Несколько позже они получили сообщение от своего командования, что им сбросят с помощью беспилотника "подарок". Однако вместо еды и воды, на которые они рассчитывали, россияне получили триколор - им приказали развернуть его в населенном пункте, чтобы имитировать захват территории. Пленные говорят, что сами шокированы таким отношением своих командиров.

