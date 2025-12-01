Никакие действия украинской стороны не направлены против Республики Казахстан или других третьих сторон, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, сообщает ведомство в Telegram.
"Подчеркиваем, что никакие действия украинской стороны не направлены против Республики Казахстан или других третьих сторон - все усилия Украины возложены на отпор полномасштабной российской агрессии в рамках реализации гарантированного 51 статьей Устава ООН права на самооборону", - говорится в заявлении МИД.
Добавляется, что Силы обороны Украины системно ослабляют военно-промышленный потенциал агрессора и лишают его средств для ведения преступной захватнической войны.
В МИД Украины напомнили, что из-за российских атак гибнут украинцы, поэтому страна бьет в ответ на удары и атаки агрессора.
"В очередной раз подчеркиваем, что единственным фактором дестабилизации и причиной вызовов безопасности в Черноморском регионе и за его пределами остается российская агрессия", - подчеркнули в МИД Украины.
При этом, ведомство напомнило, что Казахстан не делал никаких заявлений по осуждению российских ударов по гражданским людям в Украине, жилым домам, а также энергетической инфраструктуре.
"На фоне сегодняшних беспокойств отдельно обращаем внимание на отсутствие предыдущих заявлений казахской стороны на осуждение ударов Российской Федерации по гражданским людям в Украине, жилым домам, гражданской инфраструктуре и энергетической системе нашего государства, в частности подстанциях украинских атомных электростанций", - отметили в ведомстве.
Приводится информация, что в результате последней атаки России по Украине, которая длилась 9 часов и враг привлек как дроны, так и ракеты, были убиты и ранены гражданские люди, а без света остались по меньшей мере 500 тысяч жителей Киева и более 100 тысяч жителей Киевской области.
"Призываем все стороны направить усилия на принуждение агрессора к скорейшему прекращению преступной войны против нашего государства и людей", - подчеркнули в МИД.
В то же время, в сообщении ведомства также отмечается, что Украина подтверждает неизменное уважение к казахскому народу и настроенность на развитие дружеских и прагматичных отношений с Республикой Казахстан.
Атака на порт Новороссийска: последние новости
Ранее УНИАН сообщал, что бойцы центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с Силами безопасности и обороны поразили дальнобойными беспилотниками ряд военных и логистических объектов морского порта "Новороссийск" в России. Источники в СБУ сообщали о попадании по инфраструктуре нефтетерминала. Также были поражены позиции систем ПВО С-300/С-400. По предварительным данным, поврежден также большой десантный корабль проекта 1171.
Также мы писали, что OSINT-исследователь Том Байк заявил, что согласно данным спутниковых снимков, из порта "Новороссийск" поврежденный десантный корабль был перемещен с помощью двух буксиров. Байк допустил, что это большой десантный корабль проекта 1171, который отправляют на восстановление после украинской атаки на порт Новороссийск. Он считает, что корабль получил серьезные повреждения.