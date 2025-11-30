Любые виды чая могут вымывать железо из организма.

Чай — один из самых популярных напитков в мире, и есть множество исследований о пользе различных его видов. Однако употребление чая может иметь и крайне неприятный побочный эффект. Как пишет verywellhealth.com, соединения в чае могут негативно влиять на усвоение железа, и, по имеюшимся данным, может снижать усвоение железа в кишечнике до 90%.

В чем причина

Полифенолы. Чай содержит полифенолы, которе полезны для здоровья, однако также подавляют усвоение железа, содержащегося в продуктах растительного происхождения (негемовое железо).

Танины (разновидность полифенолов) связываются с растительным (негемовым) железом, образуя молекулы, которые кишечник не может расщепить и усвоить, что ограничивает усвоение железа.

Видео дня

Крепость чая. Время заваривания, марка чая и количество используемого чая могут влиять на содержание полифенолов. Более короткое время заваривания и более сильное разбавление делают чай менее крепким и менее крепким, с меньшим количеством полифенолов.

Какие виды чая влияют на усвоение железа?

На самом деле все чаи содержат полифенолы, вероятно, влияющие на усвоение железа. Даже травяные и лекарственные чаи влияют на усвоение железа благодаря высокому содержанию полифенолов.

Зелёный чай. Наблюдательные исследования показывают связь между большим потреблением зелёного чая и более низким уровнем циркулирующего ферритина, маркера уровня запасов железа. Низкий уровень ферритина указывает на дефицит железа.

Ферментированный чёрный чай. Исследования показывают, что ферментированный чёрный чай снижает усвоение хлорида железа (III) или сульфата железа (II) на 60–90%. Сульфат железа считается более биодоступной и хорошо переносимой формой добавок железа.

Что повышает риски

Регулярное употребление чая во время еды увеличивает риск дефицита железа. В одном исследовании употребление чая снижало усвоение железа из обогащенных продуктов более чем на 85% у женщин с железодефицитной анемией и без нее. Другие исследования показывают, что чай снижает усвоение железа из пшеничного хлеба, обогащенного сульфатом железа или фумаратом железа, на 56–72%.

Если вы любите чай, разделяйте его с приемом пищи и приемом добавок железа. В частности, соблюдайте 60-минутный перерыв между чаем и приемом пищи или препаратов железа, поскольку ингибирующее действие чая может исчезнуть через час.

Исследования показывают, что употребление чая за час до еды или перед приемом препаратов железа удваивает усвоение железа. Те же исследования показали, что если подождать час после еды, чтобы выпить чай, усвоение железа увеличивается более чем в полтора раза.

Тем не менее, скорость прохождения пищи по пищеварительному тракту влияет на усвоение железа и варьируется от человека к человеку в зависимости от приема пищи.

Ранее диетолог назвала лучшую альтернативу черному и зеленому чаю.

Вас также могут заинтересовать новости: