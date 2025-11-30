Встреча должна состояться до отбытия Путина в Индию.

На следующей неделе российский диктатор Владимир Путин намерен лично встретиться со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом в комментарии российским пропагандистам заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Так, во время эфира на одном из российских телеканалов ведущий спросил Пескова, действительно ли приезд Уиткоффа в РФ возможен в понедельник, вторник или среду - если уже в четверг-пятницу российский диктатор намерен отбыть с визитом в Индию. Песков в своей манере уклонился от прямого ответа, дав косвенное подтверждение.

"Методом дедукции вы правильно угадали", - сказал спикер Кремля.

Визит Уиткоффа в Москву

Как ранее писал УНИАН, администрация Трампа, вероятно, готова признать Крым и другие оккупированные территории Украины частью России. Так, Белый дом хочет "купить" согласие Кремля на временное прекращение войны, чтобы Трамп мог выставить себя в роли миротворца.

По данным британского издания The Telegraph, несмотря на то, что данную идею вроде бы выбросили из "мирного плана", ранее представленного США, сам Трамп от идеи не отказался. И вроде бы именно такое предложение Стив Уиткофф повезет Путину на следующей неделе.

