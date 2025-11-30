Инцидент случился около 01:20 по киевскому времени.

Военно-воздушные силы США подняли в небо истребитель F-16, чтобы перехватить гражданский самолет, который приблизился к резиденции президента США Дональда Трампа во Флориде. Об этом сообщила пресс-служба Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Как стало известно, неизвестный гражданский самолет нарушил временно ограниченное для полетов воздушное пространство.

"Самолет был безопасно выведен из этой зоны", - добавили в сообщении.

Такой инцидент произошел около 01:20 по киевскому времени 30 ноября. Резиденция Трампа находится в городе Палм-Бич, куда он прибыл 25 ноября. В Вашингтон президент США должен вернуться 30 ноября.

Другие инциденты с самолетами в мире

Как писал УНИАН, 28 ноября Польша привела в боевую готовность две системы Patriot из-за пролета МиГ-31 РФ. В этот день четыре истребителя, которые могут нести аэробаллистические ракеты "Кинжал", вылетели над Балтийским морем в западном направлении, не покидая воздушного пространства РФ.

Источник в НАТО сообщил BILD, что впоследствии российские самолеты развернулись и вернулись на базу.

В то же время ранее The Economist сообщал, что Россия в течение десятилетий безнаказанно нарушает воздушное пространство стран НАТО. В издании считают, что такие действия направлены на то, чтобы вбить "клин" между Европой и США, а также между европейскими членами НАТО.

Также такие вторжения создают впечатление, что Европа не способна защитить свое воздушное пространство, поэтому подрывается доверие общественности к своим правительствам.

