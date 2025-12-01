Зеленский поблагодарил США, команду президента, а также лично Дональда Трампа за выделенное время и усилия с целью окончания войны в Украине.

Глава украинской делегации Рустем Умеров после завершения встречи с представителями американской делегации доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому об основных параметрах диалога, написал в своем Telegram-канале украинский лидер.

"Сегодня после завершения работы команд в Америке глава украинской делегации Рустем Умеров доложил об основных параметрах диалога, акцентах и некоторых результатах", - говорится в сообщении Зеленского.

Он отметил, что в разговоре был конструктив, а все вопросы обсуждались откровенно.

Видео дня

"Важно, что есть конструктив в разговоре, и обо всех вопросах на встречах говорили откровенно и направлено на обеспечение суверенитета и национальных интересов Украины", - заявил президент Украины.

Зеленский выразил благодарность Америке, команде Президента Трампа и Президенту лично за время и усилия, которые прилагаются для окончания войны в Украине.

"Будем работать дальше. Ожидаю полный доклад нашей команды при личной встрече", - добавил Зеленский.

В то же время, секретарь СНБО Рустем Умеров после завершения встречи с делегацией США поделился, что Америка поддерживает Украину в желании достичь надежного мира.

"Имеем существенный прогресс в продвижении достойного мира и сближении наших позиций с американской стороной. Наши ключевые цели - безопасность, суверенитет и надежный мир - остаются неизменными и разделяются американской стороной", - написал он.

Умеров поделился, что консультации будут продолжены, а также работа над согласованием совместного рамочного решения.

Переговоры США и Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что встреча была достаточно продуктивная. Рубио отметил, что США хотят, чтобы Украина не только была безопасной страной, но чтобы там "началась эра процветания". То есть, чтобы Украина стала сильнее и богаче, чем она была когда-либо.

Также мы писали, что Рубио перед началом переговоров заявлял, что делегации планируют обсуждать не только мирный план, но и путь к экономическому процветанию Украины. Рубио высказал мнение, что Украина имеет огромный экономический потенциал, но процветания невозможно достичь посреди войны. Он выразил мнение, что только окончание войны не приведет к этому. Поэтому, по мнению госсекретаря США, нужно создать путь вперед для Украины, который ведет к суверенной, независимой и процветающей стране.

Вас также могут заинтересовать новости: