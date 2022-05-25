Министр финансов Германии заявил, что его страна открыта для дебатов об использовании конфискованных российских активов на восстановление Украины.

Благодаря санкциям российские миллиардеры потеряли доступ к роскошным яхтам, недвижимости и другим активам на сумму почти 10 миллиардов евро с начала вторжения России в Украину.

Как пишет Der Spiegel, с момента начала вторжения России в Украину ЕС внес ряд российских олигархов в санкционный список, поскольку их обвиняют в тесных связях с Кремлем.

Согласно подсчетам, к апрелю уже было заморожено 29,5 млрд евро - из них около 6,7 млрд евро пришлось на активы олигархов. К этому также добавились замороженные активы российского центрального банка.

Отмечается, что Еврокомиссия хочет представить законодательное предложение, позволяющее конфисковать замороженные российские деньги, чтобы затем использовать их в пользу Украины.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил во вторник, что его страна открыта для дебатов об использовании конфискованных российских активов на восстановление Украины, однако следует проводить различие между государственными фондами, такими как центральный банк, и частными.

"В нашей конституции есть гарантии для частных активов", - сказал Линднер.

Как сообщал УНИАН, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила использование замороженных в результате санкций российских активов на восстановление уничтоженной Россией инфраструктуры Украины. По ее словам, президенту Владимиру Зеленскому был предложен план отстройки страны, для которого понадобится помощь доноров со всего мира.

Раньше Зеленский предложил странам-партнерам подписать многосторонний договор для передачи арестованных российских средств и активов на восстановление Украины.

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