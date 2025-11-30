Лишь одна деталь полностью меняет настроение образа.

В этом сезоне набирает обороты новый тренд на сапоги с ремешками. Модные обозреватели уверены, что в 2026 году такая альтернатива привычным байкерским фасонам будет господствовать повсюду.

Как пишет Glamour, в то время, когда одежда переходит во все более минималистичное направление, аксессуары становятся более смелыми и фактурными. Мелкие, но выразительные детали на обуви и сумках превращают их в главный акцент образа - как пушистые туфли с простой кофточкой или высокие мягкие ботфорты с мини-юбкой.

Этой зимой дизайнеры советуют играть с контрастами и сочетать классические силуэты с современными элементами, чтобы создавать баланс между сдержанностью и остротой. Для этого идеально подходят сапоги с любыми ремешками.

На подиумах осень-зима 2025-2026 этот тренд можно было увидеть повсюду: Miu Miu показали узкие высокие сапоги с ремешком у колена, Alexander McQueen - остроносые модели с крупными пряжками по подъему, а Dolce & Gabbana сделали ставку на максималистичный вариант с брутальным характером.

Какие модели будут самыми актуальными в 2026 году

Как пишет издание, аналитика показов и уличной моды выделяет три категории:

Плоские сапоги с ремешками. Самыми модными являются высокие черные или коричневые сапожки. Подойдут и модели с несколькими массивными ремнями, и варианты, где деталь едва заметна. Сапоги на каблуке. Здесь ремень, как правило, более тонкий и элегантный. Для более изысканного эффекта его могут расположить возле колена или лодыжки. Ботинки с ремешками. Самый универсальный вариант. Низкие ботинки подходят под джинсы, леггинсы, платья и мини.

